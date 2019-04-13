Müzede uygulanan proje ev hanımlarına iş kapısı olacak

Proje ve yapılan çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi veren Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı Kalehöyük kazı alanından çıkan eserlerin sergilendiği Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin sadece Kaman için değil tüm ülke için önemli turizm alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Kaman Kaymakamlığı ve Belediyesi de kadınların kursun ardından yapacağı el emeği ürünlerini Kapadokya'da olduğu gibi yerli ve yabancı turistlere satabilecekleri mekanlar oluşturulması için çalışma başlattı. Müzenin karşısındaki otopark alanına satış reyonları kurulacak.

Kaman'a bağlı Çağırkan köyünde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde başlatılan proje ile kadınların meslek sahibi olabilmesi için atölye kuruldu. Köyde yaşayan 14 ev hanımı, çanak, çömlek, takı, tasarım ve mozaik yapımı gibi farklı alanlarda eğitim verilen atölyede kurslara başladı.

Japon ve Türk arkeologların çalışmaları sonucunda çıkarılan tarihi eserleri 100 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Girgin, şöyle konuştu:

"Değerli hocalarımızın emeği ile başlatılan kazılarımızın neticesinde bugün Kalehöyük Arkeoloji Müze'miz yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapmakta. Geçtiğimiz yıl bu sayı 100 bini bulmuştur. Bu sayıyı arttırmak için de gerek belediyemiz gerekse müze müdürlüğümüz ile projeler hazırlıyoruz. Projeyle köydeki kadınlarımızın öğrendikleri çanak, çömlek, takı, tasarım, mozaik gibi el işlerini turistlere satacakları alanlar yaparak hem tanıtımı hem de emeklerinin karşılığını alacakları iş alanları açmayı planlıyoruz. Özellikle bu yörede yaşayan köy kadınlarının ekonomik alanda kalkınmasına önem vereceğiz. Çok güzel bir proje oldu."

Müze Müdürü İzzet Esen de projenin Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Mali Destek Programı kapsamında desteklendiğini ifade ede etti.

Esen, "Müzede uygulanan proje ile köy kadınlarına iş fırsatı sunuluyor. Burada başlayan kazılar ile köyde yaşayan insanlarımız için 30 yıldır iş sahası oluşmuştu. Şimdi de ev hanımları için böyle bir imkan doğdu. Müzecilikle ilgili farklı alanlarda bilgi ve tecrübe ediniyorlar. Daha sonra da kurulacak alanlarda iş sahibi olmaları sağlanacak. Proje kapsamında Nevşehir’e giderek çanak, çömlek yapmayı yerinde gördüler. İlerleyen zamanlarda da Çorum’a gidecekler." diye konuştu.

Proje kapsamında kursa devam eden ev hanımı Bahar Baş ise bu proje ile köyde yaşayan kadınların takı, tasarım, çanak, çömlek, mozaik gibi birçok alanda meslek sahibi olma imkanı bulduğunu söyledi.

