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Müzik dünyası online servislere bağımlı hale geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

İnternet, müzisyenlerin en büyük gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Öyle ki, artık çoğu amatör müzisyen gelir elde etmek için bir müzik yayıncısının kapısında yatmak zorunda kalmadan, kişisel girişimleriyle albümlerini online olarak yayınlayabiliyor.

Müzik dünyası online servislere bağımlı hale geldi

ABD’deki bir araştırmaya göre, müzik endüstrisi, yani müzisyenler ve yayıncılar artık gelirlerinin %80’inini online servislerden elde ediyor. Bu servislerin başında ise Spotify, YouTube Music, Apple Music gibi isimler geliyor.

MÜZİK DÜNYASI EN İYİ GELİRİ ONLİNE MÜZİK SERVİSLERİNDEN ELDE EDİYOR

ABD müzik piyasası 2019 yılında online kaynaklardan 8.8 milyar dolar kazanmış görünüyor. Bu rakam, toplam müzik piyasasının %80’i anlamına geliyor. Bu oran ise 2018 yılında %75 seviyesindeydi. Üstelik öyle görünüyor ki, müzik piyasasının online gelirlerinin çoğu ise ücretli abonelerden geliyor. Apple Music, YouTube Music ve Spotify gibi servislerin ABD’de toplam 60.4 milyon ücretli abonesi bulunuyor. 2019 yılında bu abonelerin ödediği abonelik ücretinden 6.8 milyar dolarının müzisyenlerin cebine gittiği anlaşılıyor. Bu kadar milyar dolar sayesinde tüm o spor otomobiller, dev malikaneler, lüks yatlar ve pahalı zevkleri yaşamak mümkün oluyor.

İNSANLARIN MÜZİK TERCİHİ DEĞİŞTİ

İlginç bir karşılaştırma yapmak gerekirse, 10 sene önce, 2009 yılında online, yani stream müzik gelirleri, piyasanın toplam %5’ini oluşturuyordu. O yıllarda iTunes gibi kaynaklar üzerinden şarkıları satın alıp “download” etmek, yani şarkıya sahip olmak daha yaygındı. Şarkı veya albüm satın almanın toplam gelirler içindeki payı %34’ü buluyordu. Bugün ise bu oran artık sadece %8’e gerilemiş durumda. Bir diğer deyişle, çok az insan sevdiği şarkıları satın alıp kişisel arşivinde saklamayı tercih ediyor.

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