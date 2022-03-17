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Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

16.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik dinlemek iyi hissetmenize ve spor yaparken motive olmanıza yardımcı olur. Seyahat ederken yolculuğu müzik dinleyerek daha keyifli hale getirebilirsiniz, ancak kulaklık seçerken ses kalitesinin iyi olmasına dikkat etmelisiniz. Ses kalitesi iyi olmayan kulaklıklar dinlediğiniz müzikten keyif alamamanıza neden olabilir. "En iyi kulaklıklar arasında gösterilen JBL Tune 560BT'nin özellikleri neler?" diye merak ediyorsanız bu özelliklere hep birlikte göz atalım.

Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

En çok tercih edilen kulaklık markaları arasında yer alan JBL, muhteşem basları ve kristal netliğinde ses kalitesiyle farkını ortaya koyuyor. Tune 560BT modeli ise en çok sevilen modelleri arasında yer alıyor. Kablosuz özelliğiyle spor yaparken hareket özgürlüğü sunan kulaklık, aynı zamanda hafif tasarımıyla da gün boyu kullanımda bile sizi rahatsız etmiyor. Bu deneyimin bir parçası olmak istiyorsanız JBL Tune 560BT yorum, teknik özellikleri ve alternatiflerini incelediğimiz bu yazıya bir göz atmalısınız.

JBL Tune 560BT

Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

JBL Tune 560BT teknik özellikleri

Hazırsanız JBL Tune 560BT incelememize teknik özellikler ile başlıyoruz. Cihazın genel teknik özeliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bağlantı: Bluetooth

  • Gürültü önleme: Var

  • Kablo uzunluğu: 0.7 m

  • Kulaklık modeli: Kulak üstü tam boy

  • Kullanım alanı: Müzik

  • Kullanım tipi: Kulak üstü

  • Mikrofon: Var

  • Renk: Mavi

Bütün bu özelliklere ek olarak hafif tasarımı ve katlanabilir özelliğiyle seyahat ederken ya da spor yaparken cihazı yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Kablosuz tasarımı sayesinde özellikle spor sırasında rahat hareket imkânı veriyor. JBL Pure Bass ses kalitesiyle kusursuz netlikte ses veren cihaz, benzersiz müzik deneyimi vadediyor. Çoklu bluetooth bağlantısı sayesinde telefondan müzik dinlerken hızlıca tablete bağlanıp video izlemeye başlayabilirsiniz. Tek şarj ile 16 saate kadar müzik dinleme imkânı veren ürünü 5 dakikalık hızlı şarj özelliğiyle 1 saat boyunca kullanabilirsiniz.

Ürünün bir diğer işlevsel özelliği ise mikrofonu. Dâhilî mikrofon sayesinde gelen aramaları rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Eller serbest arama fonksiyonuyla tek tuşa basarak Siri ya da Google üzerinden telefonunuzu kulaklık üzerinden sesle kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kulaklık üstünde bulunan tuşlarla müziği değiştirebilir ve sesini yükseltip alçaltabilirsiniz. Gürültü önleme özelliğiyle ürün, müzik dinlerken dışarıdaki sesleri önleyerek kesintisiz müzik deneyimi vadediyor. Bu sayede kendinizi tüm şarkıların ritmine kolayca kaptırabilirsiniz.

Şık tasarımıyla güzel bir görünüm sunan kulaklık, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanım ömrü sunuyor. Yumuşak kulak süngerleriyle uzun saatler boyunca kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Bu özelliği sayesinde gün boyu kullansanız da kulaklarınızı rahatsız etmiyor. Kafa bandını başınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Kablo girişi sayesinde şarjı olmadığı zamanlarda kablo takarak müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Ek olarak; JBL Tune 560BT vs 500bt arasında donanımsal olarak fark bulunmadığını da belirtelim.

JBL Tune 560BT özelliklerinin avantaj ve dezavantajları

JBL Tune 560BT avantaj ve dezavantajlarına bir bakalım:

  • Katlanabilir ve hafif tasarımıyla yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz.

  • JBL Pure Bass ile mükemmel kalitede ses deneyimi yaşatıyor.

  • 16 saate kadar dayanan bataryasıyla uzun süreli kullanım sunarken 5 dakikalık şarj ile 1 saat müzik dinleyebilirsiniz.

  • Çoklu bluetooth sayesinde farklı cihazlar arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz.

  • Tek tuş ile kulaklık üzerinden telefonu sesle kontrol edebilirsiniz.

  • Kablosuz tasarımıyla rahat hareket imkânı veriyor.

  • Yumuşak kulak pedleri, kulaklarınızı rahatsız etmiyor.

Kulaklığın dezavantajlarına gelecek olursak uzun süreli kulaklık üzerinde telefon konuşmalarında ses kesintileri olabiliyor. Online uygulamalar üzerindeki görüşmelerde ses gecikmelerine sebebiyet verebiliyor.

JBL Tune 560BT'yi kullananların yorumları

JBL Tune 560BT yorumlarında kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Ses kalitesi ve güçlü bas özelliğiyle kullanıcıları kendine hayran bırakan ürün, yumuşak süngerleriyle uzun saatler boyunca müzik dinlemenize olanak verdiği için müziksiz yapamayanların takdirini kazanmış durumda. Ayarlanabilen kafa bandı sayesinde sesi dışarı vermemesi kullanıcıların beğendiği bir diğer özelliği. 16 saat kullanım süresi ve 5 dakikalık kısa şarj ile 1 saatlik müzik dinleme imkânı sunması da kullanıcılarından tam not alıyor. Katlanabilir özelliği sürekli seyahat eden kullanıcıların en sevdiği noktalardan biri. Uzun süreli telefon görüşmelerinde kısa süreli ses kesintilerine neden olması ise kullanıcıların eleştirileri arasında yer alıyor. JBL 560BT yorum ve görüşlerini inceleyerek siz de en etkili kararı verebilirsiniz.

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JBL Tune 560BT'ye alternatif ürünler

1. Sony WH-CH510

Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

Sony WH-CH510'u hafif tasarımıyla yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Ürün, kablosuz yapısıyla koşu ve yürüyüş yaparken hareket özgürlüğü sunuyor. 35 saate kadar süren şarjıyla uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Cihaz üzerindeki düğmeler ile müziği kontrol edebilir ve ses seviyesini yükseltip alçaltabilirsiniz. Dâhilî mikrofon sayesinde gelen aramalara rahatlıkla cevap verebilirsiniz. Tek tuşa basarak telefona bağlanıp sesle kontrol edebilirsiniz. Cihaz benzersiz ses kalitesi ve diğer tüm özellikleriyle eşsiz müzik deneyimi vadediyor.

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2. Philips TAUH201WT/00 UpBeat

Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

Şık beyaz renkli Philips TAUH201WT/00 UpBeat, hafif yapısıyla gün boyu konforlu kullanım olanağı sağlıyor. Ürünü seyahat ederken yanınızda taşıyabilirsiniz. Muhteşem ses kalitesiyle en sevdiğiniz müzikleri iki katı keyifle dinleyebilirsiniz. Yüksek bas özelliğiyle kendinizi şarkının ritmine kaptırabilirsiniz. Dâhilî mikrofonu sayesinde gelen aramalara cevap verebilirsiniz. 1.2 m kablo uzunluğuyla rahatça hareket edebilirsiniz. Kafa bandını başınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

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3. Urbanears Plattan II

Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

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Zamansız tasarımıyla göz dolduran Urbanears Plattan II, bluetooth teknolojisiyle kablosuz kullanım imkânı sunuyor. Dâhilî mikrofon özelliğiyle gelen aramaları telefonu cebinizden çıkarmadan cevaplayabilirsiniz. Dayanıklı bataryasıyla 30 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Esnek kulaklık yapısıyla kafanıza tam olarak oturan ürünün yumuşak kulak yastıkları ile uzun süreli kullanımda bile kendinizi konforlu hissedeceksiniz. Katlanabilen tasarımı sayesinde kulaklığı istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz.

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4. Sennheiser HD 250BT

Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

Sennheiser HD 250BT, dinamik bas gücü ve eşsiz ses kalitesiyle farklı bir müzik deneyimi yaşatıyor. Yenilikçi bir tasarıma sahip olan ürün, 25 saatlik pil ömrüyle uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Kafa bandını istediğiniz düzeyde ayarlayabilirsiniz. Cihazı; sporda, seyahatte ve evde kullanabilirsiniz. Bluetooth ile bağlantı kurarak kablosuz kullanımın keyfini sürebilirsiniz. Yumuşak ve konforlu kulak süngerleri sayesinde kulaklarınızı yormuyor, böylece uzun saatler boyunca müzik dinlemenizi sağlıyor.

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5. Lenovo HD200

Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

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Lenovo HD200, Bluetooth 5.0 sayesinde 10 metreye kadar cihaz ile bağlantısını koruyarak veri aktarımının kesilmesini engelliyor. İster kablolu ister kablosuz olarak tercih edebileceğiniz ürün, benzersiz ses kalitesiyle mükemmel bir müzik deneyimi sunuyor. 90 derece katlanabilen tasarımıyla cihazı çantanızda ya da yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Yumuşak kulaklık süngerleri uzun saatler kullanımı mümkün kılıyor. Aşınmaya karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre boyunca size eşlik ediyor.

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6. Logitech G G435 LIGHTSPEED

Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

Logitech G G435 LIGHTSPEED, 165 gram ağırlığıyla gün boyu her yerde rahat kullanım olanağı sunuyor. Gürültü önleyici özelliğiyle kalabalık ortamlarda müzik dinlerken dışarıdan gelen seslerin sizi rahatsız etmesine engel oluyor. Çift mikrofon özelliği sayesinde gelen aramaları rahatça cevaplayabilirsiniz. Dolby Atmos özelliğiyle yüksek kaliteli ses deneyimi sunan kulaklık, müzik dinleme keyfini ikiye katlıyor. Hafıza köpüklü kulak yastığı uzun süreli kullanımda bile kulakları acıtmıyor. 85 dB ses sınırlayıcıyla yüksek sesin kulaklarınıza zarar vermesini engelliyor.

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7. Beats Pro

Müzik ve ses deneyimi ile geçer not alan, her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

Güçlü sese ve dengeli tonlamaya sahip Beats Pro, kristal netliğinde ses deneyimi sunuyor. Şeffaf moduyla müzik dinlerken arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Kablosuz tasarımıyla rahat hareket imkânı veriyor. Ayrıca cihazı 10 dakikalık şarj ile 3 saat boyunca kullanabilirsiniz. Kafa bandını başınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. 22 saat kesintisiz müzik dinleme imkânı sunan kulaklıkla müziği her an yanınızda hissedeceksiniz.

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