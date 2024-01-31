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  4. Müzikholde kanlı gece: Eğlence mekanına girdiği gibi tetiğe basmış! Sarıyer'deki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Müzikholde kanlı gece: Eğlence mekanına girdiği gibi tetiğe basmış! Sarıyer'deki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

31.01.2024 15:17 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir müzikholde yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Dün gece 02.40 sıralarında meydana gelen olayda yeni detaylara da ulaşıldı. Y. H., daha önce bir süre birlikte yaşadığı B.S.'yi olay günü başkasıyla görünce öfkelenip ateş ettiği belirlendi.

Müzikholdeki kanlı saldırı mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren Y. H., Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadede bir anlık öfkeyle yaptığını ateş ettiğini söyledi.

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Sarıyer, Huzur Mahallesinde bulunan bir müzikholde, dün gece saat 02.40 sıralarında meydana gelen olayda Y. H. (36), yaşanan tartışmanın ardından silahıyla ateş etmişti. Şüphelinin hedef aldığı masada bulunan Ömer Daniş(30) vurularak hayatını kaybederken yanında bulunan Yunus Daniş yaralanmıştı. Saldırı sırasında masada bulunduğu öğrenilen iş yeri çalışanı iki kadın ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Yapılan incelemede olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelinin saat 02.45 sıralarında eğlence mekanına geldiği, içeri girdikten sonra hiçbir şey söylemeden eski kız arkadaşının olduğu masaya ateş ettiği görülüyor.

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Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi Yusuf H.'nin eğlence mekânında çalışan B.S. ile bir süre ilişki yaşadığı, ardından ayrıldıkları tespit edildi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgilerde, şüphelinin B. S.'yi, olay günü başka birileriyle otururken görünce sinirlenerek ateş ettiği belirlendi.

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"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelinin izini dün akşam saatlerinde Tuzla'da buldu. Tuzla'da düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliyle birlikte olayda kullandığı değerlendirilen 9 mm çapında bir tabanca ve 39 mermi ele geçirildiği öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer müzikhol
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