Müziksiz, ikramsız düğünler ilgi çekmiyor dediler, 'Güvenli Düğün Projesi' hazırladılar

Erzurum'da koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren düğün salonu işletmecileri, yeni sezonda 'Güvenli Düğün Projesi' ile faaliyetlerini sürdürmek istiyor. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Erzurum Temsilcisi Mehmet Nuri Gürsel, "Turizm sektöründe 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan otellerde nasıl ki misafirler, konaklayabiliyorsa aynı sistemin düğün salonlarında da uygulanmasını istiyoruz. Projemizle ilgili tüm detayları ve taleplerimizi Erzurum Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'na ilettik" dedi. Son 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok sektörü olduğu gibi düğün sektörünü de olumsuz etkiledi. Bir dizi tedbirle açılan salonlar, vaka sayılarının artışı nedeniyle tekrar kapandı. 'Yerinde karar' dönemine geçişle normalleşmeye geçilen illerde yaklaşan düğün sezonu için birçok salon sahibi, hazırlıklara başladı. Erzurum'daki düğün salonu işletmecileri, turizm sektöründe uygulanan 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın düğün salonları için de uygulanabileceğini belirterek, bu konuda proje hazırladı.

''MÜZİKSİZ, İKRAMSIZ DÜĞÜNLER İLGİ ÇEKMİYOR'' Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Erzurum Temsilcisi ve işletme sahibi Mehmet Nuri Gürsel, yeni sezonda düğünlerin nikah şeklinde devam etmesi ve saat kısıtlaması, müziksiz ve ikramsız olması nedeniyle müşterinin ilgisini çekmediğini belirtti. Geniş düğün salonlarında sosyal mesafe kuralına rahatlıkla uyulacağı için bu salonlarda kısıtlamaların esnetilmesi talebinde bulunan Gürsel, turizm sektöründe uygulanan 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın düğün salonları için de geçerli olabileceğini kaydetti. 'Güvenli Düğün Projesi'yle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Gürsel, şunları söyledi: "Turizm sektöründe 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan otellerde nasıl ki misafirler, konaklayabiliyorsa aynı sistemin düğün salonlarında da uygulanmasını istiyoruz. Projemizle ilgili tüm detayları ve taleplerimizi Erzurum Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'na ilettik. Her zaman denetime açık olduğumuzu ve denetlenmek istediğimizi söyledik. Böylece sürekli denetim altında tutularak daha fazla kişiyle kuralları ihlal etmeden düğünlerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Salonlarımız kapasite olarak geniş ve hijyen açısından en uygun ortama sahip. Misafirlerimizin HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılıyor. Salona giren kişilerin gerekli bilgileri filyasyon ekiplerine aktarılıyor. İçeri riskli davetli girmemiş oluyor ve doğal olarak içeride sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyduğumuz sürece sıkıntısız bir düğün yapabileceğimizi söyleyebilirim. Yüzde 50 kapasiteyle kurallara uyan bir işletmenin çalışmasında bir engel yok. Sendika olarak 81 ilde düğün salonlarının gidişatını inceliyoruz ve bu yıl takipçisi olacağız."