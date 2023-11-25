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Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar açıklandı!

25.11.2023 00:26 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye 'istek şarkı' cinayetini konuşmuştu. Ankara'da bir eğlence mekanında istek parça nedeniyle çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden Onur Şener'in ölümüne ilişkin istinaf mahkemesinde yapılan yargılamada karar açıklandı. İstenen cezalar belli oldu.

Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar açıklandı!

Ankara'da vahşice öldürülen müzisyen Onur Şener cinayeti davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, davanın karar aşamasına geldiğini belirterek sanıklara söz verdi. Sanık Karakaş, mahkemenin adil bir karar vereceğine inandığını söyledi. Sanık Gündüz de takdirin mahkemede olduğunu, söyleyerek beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk de beraat talebinde bulundu. Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin Karakaş'a ‘kasten öldürme’ suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun bulurken, sanık Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırdı. Sanığın suçu, haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, Gündüz'ü ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tutuksuz sanık Soyalp'e verilen hükmü de kaldırdı. Soyalp'in maktul Şener'e yönelik ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçunu işlediğine karar veren mahkeme, sanığa 10 yıl hapis cezası verdi. Kararında ardından sanık Soyalp duruşmada tutuklandı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararlarını ise hukuka uygun buldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 Ekim 2022 tarihinde, İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Müzik programı saat gece 01.00'de biten Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek şarkı söylemeye devam etti. Bu esnada Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine Karakaş ve diğer kişiler bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Onur Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralanan müzisyen Şener olay yerinde hayatını kaybetti.

(İHA)

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