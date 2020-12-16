Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!

Son dakika açıklamasına göre müzisyenlere para yardımı yapılacak... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs salgınından dolayı işsiz kalan müzisyenlere 1000 TL para yardımı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada sadece müzisyenlere değil; eser sahipleri, yorumculara ve müzik emekçilerinin tümüne verilecek olan para yardımı başvuru tarihleri 16 Aralık'ta başlayacak. Ersoy, "Aylık seyyanen 1000 lira, 3 ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz" dedi. Müzisyenlere para yardımı ne zaman başlayacak araştırılırken, binlerce vatandaş müzisyen para yardımı başvuru şartları ve detaylarını merak ediyor. İşte müzisyen desteğinin ayrıntıları! MÜZİSYEN DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamada , 'Müzik Hayattır' projesi kapsamında 20 ilde 405 Roman müzisyene dijital kayıt desteği verdiklerini bildirerek, koronavirüs döneminde geliri olmayan binlerce müzik emekçisi, eser sahibi ve yorumculara 3 ay boyunca 1000 TL para yardımı yapılacağını açıkladı. Açıklamayla hangi aylarda müzisyenlere para yardımı verilecek merak ediliyordu. Bakan Ersoy açıklamasında müzisyenlere para yardımı takvimi olarak, Aralık ayında başvuruların alınacağını ve müzisyenlere para desteği ilk ödeme tarihinin ise Ocak ayında başlayacağını belirtti. Ersoy açıklamasında, "Bu projeye 30 binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

ÖZEL TİYATROLARA PARA YARDIMI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamada özel tiyatrolara da destek verileceğini belirten şu açıklamayı yaptı: "Bakanlığımıza ait kültür merkezlerimizi ve devlet tiyatrolarımızın salonlarını 1 Aralık 2020- 15 Haziran 2021 tarihleri arasında özel tiyatrolarımızın kullanımına sunduk. Özel tiyatrolarımızda turne desteği ve Dijital Tiyatro Ek Projesi adı altında 2 yeni programla 15 milyon lira ilave destek vereceğiz. Turne desteği başvurularını almaya başladık, dijital tiyatro başvurularını da 30 Aralık'a kadar alıyoruz. Özel tiyatrolarla ilgili bir çalışma grubu oluşturduk. Bu grupla benim başkanlığımda toplanıyoruz ve bütün yardımları, bundan sonra nasıl devam edeceğimizi hatta yönetmelikte istedikleri değişiklikleri tartışıyoruz ve onlarla birlikte ortak karar alarak devam ediyoruz" diye konuştu. MÜZİSYENLERE PARA DESTEĞİ BAŞVURU LİNKİ MÜZİSYENLERE PARA YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ Müzisyen desteği başvuru tarihleri araştırılıyor. Bakanlığın belirlediği takvimde, müzisyen yardımı başvuru tarihi 16 Aralık olarak belirtildi. Aralık ayı içerisinde alınan başvuruların ardından Ocak ayında ilk ödemeler gerçekleştirilecek. Müzisyenlere para desteği son başvuru tarihi ise 25 Aralık 2020 olarak paylaşıldı. Yunus Emre Enstitüsü 'nde yer alan habere göre başvuru sonuçları yine b u adresten yapılan duyurular ile açıklanacak. Peki **müzisyenlere para yardımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜZİSYENLERE PARA YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Para yardımından faydalanmak isteyen müzisyenler öncelikle

16 Aralık 2020 tarihinden itibaren https://www.muziksusmasin.com/ adresindeki formu dolduracak. Ardından para yardımı başvurusuna referans olan STK’yı seçmesi ve eserin video kaydını https://www.muziksusmasin.com/’da yer alan ilgili bölüme en geç 25 Aralık 2020 tarihine kadar yüklemesi gerekecek. Bu işlemleri başarıyla gerçekleşen müzisyenin 1000 TL para yardımı başvurusu alınmış olacak. Müzisyen desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylara konuyla ilgili duyurular için Yunus Emre Enstitüsü 'ni takip etmelerini öneririz. KİMLER MÜZİSYENLERE YARDIMDAN FAYDALANABİLİR? Müzisyenlere para desteğinden faydalanmak için günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmamak gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzisyenler olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden hem enstrüman hem de ses sanatçıları para desteğinden faydalanabilecek. Buna ek olarak, müzik sektöründe çalışan diğer çalışanlar da müzisyen desteğinden faydalanabilecek. Müzisyen yardımından faydalanacak kişiler listesinde yer alan bu çalışanların ise; günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmaması gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzik sektörü çalışanları olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden müzik sektörü teknik vb. çalışanlar para desteğinden faydalanabilecek.

MÜZİSYENLERE PARA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Müzisyenlere para yardımı başvuru şartları şu şekilde sıralanmaktadır; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmuş ve doğru beyanda bulunmuş olmak,

Ses veya enstrüman sanatçısı veya müzik sektörü çalışanı olmak ve geçimini bu yolla temin ettiğine dair bilgi/belge/referans sunmak,

Proje kapsamında verilecek tüm kişisel bilgilerin değerlendirme aşamasında kullanılabilmesi için 3. kişilerle paylaşılacağını kabul etmek,

Herhangi bir meslek birliğine üye olmamak (MESAM, MSG ve MÜYOBİR meslek birliklerine üye olanlar, üyesi oldukları meslek birlikleri tarafından geliştirilecek projelere dâhil olacaktır.),

18 yaşından büyük olmak, NOT: Birden fazla video kaydı sunan ya da birden fazla projede yer alan başvuru sahiplerine sadece bir kayıt için ödeme yapılacaktır. Sunulan bilgilerde bir yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. MÜZİSYENLERE PARA YARDIMI NE KADAR OLACAK? Bakan Ersoy'un açıklamasında da yer aldığı gibi Ocak ayı itibari ile başlayan müzisyen yardımı desteği 1000 TL olacak. Başvuruya dahil olan ve başvurusu onaylanan müzisyenlere Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam 3.000 TL verilecek.