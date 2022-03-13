Muzların kararması nasıl önlenir? Bu yöntemleri deneyin

Marketten veya pazardan alınan muzların ne kadar hızlı karardığını görmek sinir bozucu olabiliyor. Kahverengileşmiş muzu tüketmenin sakıncası yoktur. Sindirimi daha kolay olabilir. Ancak yine de muzun kahverengileşmesini önlemek istiyorsanız bunun yolları bulunuyor.

PLASTİN POŞETLERDEN SATIN ALMAYIN

Muz, farklı nedenlerden dolayı kahverengini alır. Plastik poşetlerden muz satın almayın ve kabuğun tüm korumayı yapmasına izin verin.

Muzlarınızı plastik ya da bir çantanın içinde, olgunlaşmayı artıran etilen gazını hapsetmeyin. Muzları bir demet halinde tutun ve uçlarını streç ile sarmayı deneyin. Kahverengini almasının önüne geçemese de kabuğun üst tarafını örtmek, üretilen etilen miktarını sınırlar ve gazın dışarı çıkmasını, meyveyi bu gaza maruz bırakmasını önler. Muzlar etil alkole maruz kalırsa daha hızlı olgunlaşır.



Muzları inceleyin. Hasarlı olup olmadığına dikkat edin. Hasarlı muzları diğerlerinden ayırın. Diğerlerini ise muz ağacı gibi asın. Meyveyi asarsanız muzların etrafındaki havanın dolaşmasına yardımcı olursunuz.



DERİN DONDURUCUYA KOYUN

Muzlar olgunlaşana kadar oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz. Ancak bu süreyi yavaşlatmak için buzdolabına ya da derin dondurucuya atabilirsiniz.

Daha soğuk sıcaklıklarda, kabuk veya deri kahverengileşir. Bunu önlemek için muzları küçük parçalara ayırın ve hava geçirmez kavanoz, kaba koyun.



