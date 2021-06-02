Myanmar'da kan durmuyor! Korkunç iddia: En az 80 asker öldü

1 Şubat askeri darbesinin ardından kurulan Karen Milletleri Savunma Gücünün (KNDF) sözcüsü, son 24 saatte eyalette yaşanan çatışmalara ilişkin The Irrawaddy gazetesine konuştu.

İsmini açıklamayan sözcü, dün eyaletin başkenti Loikaw kentinden Demoso'ya yaklaşık 150 askerin operasyon için hareket ettiğini ve yol üzerinde KNDF savaşçılarının askerlere pusu kurduğunu kaydetti.

Çatışmalarda 80 askerin öldüğünü açıklayan sözcü, Myanmar ordusunun misilleme yapmak üzere Demoso'daki sivil yerleşim alanlarına helikopterlerle hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Myanmar ordusunun sivil yerleşim bölgelerine insansız hava araçlarıyla en az 6 bomba bıraktığını belirten KNDF sözcüsü, sivil can kayıplarına ilişkin bilgi vermedi.

Dünkü çatışmalarda kaç askerin öldüğüne dair Myanmar ordusundan bir açıklama yapılmadı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 841 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

(AA)

