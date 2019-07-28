Myanmar heyeti ile Arakanlı Müslümanlar arasında anlaşma sağlanamadı

Bangladeş’teki Mültecilere Yardım ve Geri Dönüş Komisyonu Üyesi Abul Kalam Azad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmarlı heyetin bugün ülkesine döneceğini ve Myanmar yönetimiyle görüşeceğini kaydetti.

Konuyla ilgili Arakanlı bir temsilci, Myanmar yönetiminin 1982'de yürürlüğe giren Burma Vatandaşlık Yasası'nda değişiklik yapmayı kabul etmediğine dikkati çekerek, Arakanlı Müslümanların vatandaşlık haklarından yoksun bir şekilde, yeni gelenler veya mülteciler şeklinde ülkeye alınmasının düşünüldüğünü söyledi.

İki günlük görüşme kapsamında Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde bir araya gelen Myanmar Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Myint Thu liderliğindeki Myanmar heyeti ile Arakanlı Müslümanların 35 temsilcisi arasında Arakanlı Müslümanların vatandaşlık haklarının sağlanması konusunda uzlaşı sağlanamadığı açıklandı.

Azad, heyetin, Arakanlı Müslümanlarla Bangladeş'te tekrar masaya oturma sözü verdiğini aktardı.

Buna karşın, Arakanlı Müslüman temsilci, vatandaşlık haklarına sahip olmadan ve uluslararası toplumun gözetiminde güvenliğin sağlanması garantisi verilmeden Myanmar'a dönülmeyeceğini vurguladı.

Temsilci, Myanmarlı heyetin Arakanlı Müslümanların daha önceki topraklarına dönüşünün sağlanması için güvence verdiğine işaret ederek, "Ancak vatandaşlık haklarımız verilmeden, verilen güvenceler bizim Myanmar'a dönmemiz için yeterli değil." diye konuştu.

- "Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil"

Uluslararası Af Örgütü yaptığı yazılı açıklamada, "Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını" kaydetmişti.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların eşitlik, milliyet, hareket özgürlüğü, sağlık hizmeti, eğitim ve iş fırsatlarına erişim gibi haklarının Myanmar hükümeti tarafından sistematik olarak reddedilmeye devam ettiği belirtilmişti.

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