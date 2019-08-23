Myanmar hükümeti işlenen suçların soruşturulmasını engelliyor

Açıklamada, Myanmar hükümetinin 21 Haziran'dan bu yana basın çalışanları ve yardım görevlilerinin Arakan eyaletine girişine kısıtlama getirdiği, biri Şin eyaletinde olmak üzere 9 kentte internet karartması uyguladığı hatırlatıldı.

Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinin altında yatan nedenleri ortaya çıkarmak veya koşulları iyileştirmek için harekete geçmediği belirtilen açıklamada, bu kişilerin yeterli gıda, tıbbi bakım ve eğitim dahil temel insani hizmetlerden, geçim yollarından ve özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı vurgulandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan açıklamada, Arakan eyaletinde 500 bin kadar Arakanlı Müslümanın korkunç koşullar altında yaşamayı sürdürdüğüne, güvenlik güçlerinin bu kişileri köylerle kamplara hapsettiğine ve hareket özgürlüklerini kısıtladığına işaret edildi.

İnternetin kesilmesinin, çatışmaların arttığı bölgede savunmasız kişilere yardım eden insan hakları örgütlerine ve yardım kuruluşlarına zorluk çıkardığı vurgulanan açıklamada, bilgi akışının kısıtlanması veya sivillerin özgürce toplanma, siyasi görüşlerini dile getirme becerisine zarar vermek amacıyla yaygın, rastgele kesintiler yapılmaması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Myanmar hükümetine, ayrımcılık yapan 1982 tarihli vatandaşlık yasasını bir an önce değiştirmesi, Arakanlı Müslümanların istismarcı güvenlik güçleri ve diğer gruplardan korunmasının temin edilmesi için gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçların araştırılması yönündeki uluslararası çabaları engellemeye son vermesi, bağışçıların ve ilgili hükümetlerin, temel insan haklarının korunması, kurbanlar için uluslararası hukuka olanak tanıması ve Arakanlı Müslümanların onurlu, gönüllü geri dönüşlerinin güvence altına alınması için Myanmar'a baskı yapılması çağrısı da yapıldı.