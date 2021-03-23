HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Myanmar'da darbe: Güvenlik güçleri '7 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü'

Myanmar'da darbe: Güvenlik güçleri '7 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü'

23.03.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Myanmar'da 7 yaşındaki bir kız çocuğu güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü ve darbe sonrası yaşanan şiddetin bilinen en küçük kurbanı oldu.

Myanmar'da darbe: Güvenlik güçleri '7 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü'

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Myanmar'da 7 yaşındaki bir kız çocuğu güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü ve darbe sonrası yaşanan şiddetin bilinen en küçük kurbanı oldu.

Ailesi küçuk kızın Mandalay kentindeki evinde öldürüldüğünü açıkladı.

Myanmar, ordunun darbeyle yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan bu yana protestolarla çalkalanıyor.

Yardım örgütü Save the Children, oldürülen onlarca kişi arasında 20'den fazla çocuğun da olduğunu söylüyor.

Ordu protestolarda 164 kişinin öldürüldüğünü söylerken, Siyasi Mahkumlara Yardım Birliği (AAPP) admı kuruluş ölü sayısının en az 261 olduğunu bildiriyor.

Ordu daha önce protestocuların ölümlerinden üzüntü duduğunu söylemiş, ancak ülkeye anarşi getirmekle suçlamışlardı. Br Ordu Sözcüsü, şiddet ve kundaklama olaylarından protestocuları sorumlu tuttu.

Mandalay'daki bir cenaze levazımatçısı çalışanları Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, Chan Mya Thazi bölgesinde yaşayan yedi yaşındaki bir kız çocuğunun mermi yaralarıyla öldüğünü söyledi.

Myanmar Now adlı yerel bir medya kuruluşu da askerlerin çocuğun babasını hedef aldığını, ancak kurşunun evlerinin içinde, babasının kucağında oturan kız çocuğuna girdiğini bildirdi.

Çocuğun adının Kyin Myo Chit olduğu belirtildi. Yardım çalışanları, kıza müdahale edildiğini ancak yaşama döndürülemediğini bildirdi.

Aile, 19 yaşındaki ağabeyin de gözaltına alındığını açıklarken, ordu henüz bir açıklama yapmadı.

Save the Children Mandalay'da önceki gün 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun ölümünün ardından, kız çocuğunun ölümünün "dehşet verici" olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Netanyahu apar topar restorandan çıkarıldıNetanyahu apar topar restorandan çıkarıldı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Son dakika! Sandık çıkış anketlerine göre İsrail'de seçimi kazanan belli oldu

Son dakika! Sandık çıkış anketlerine göre İsrail'de seçimi kazanan belli oldu

Son dakika! Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına roket atıldı

Netanyahu apar topar restorandan çıkarıldı

Kritik toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Kritik toplantı sonrası NATO'dan Türkiye açıklaması

DSÖ İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak

DSÖ'den İdlib için aşılama açıklaması

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarından ortak yazılı açıklama

NATO'dan flaş Rusya açıklaması

ABD'deki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırganın kimliği açıklandı

ABD'deki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırganın kimliği açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.