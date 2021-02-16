Myanmar’da darbe karşıtlarına 20 yıl hapis cezası

Myanmar’da yönetime el koyan ordu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyenlerin 20 yıl, halk arasında korku veya huzursuzluk uyandırdığı tespit edilenlerin ise 3 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasına yönelik tepkiler devam ederken, ordu tarafından darbe karşıtı halka baskı giderek artıyor. Ülkede baskıyı her geçen gün daha da arttıran Myanmar ordusu, "sözlü, yazılı, işaretlerle veya görünür temsille" orduya karşı nefreti kışkırttığı tespit edilenler için ağır hapis ve para cezalarının geçerli olacağını açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyen kişilerin 20 yıl, halk arasında korku veya huzursuzluk uyandırdığı tespit edilenlerin ise 3 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Askeri darbe hükümeti tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada ise, orduya tutuklama, arama yapma ve mahkeme kararı olmaksızın insanları 24 saatten fazla gözaltında tutma yetkisi verildiği belirtilmişti.

Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetimin ardından 2020 Kasım ayında ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu ise, 1 Şubat’ta Myanmar’ın lideri Aung San Suu Kyi geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına almış, yönetime el koymuştu. Suu Kyi ile beraber birçok üst düzey yetkilinin de gözaltına alındığı darbenin ardından aralarında ABD’nin de bulunduğu birçok ülkeden peş peşe kınama mesajları gelmişti.

