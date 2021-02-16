HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Myanmar’da darbe karşıtlarına 20 yıl hapis cezası

Myanmar’da darbe karşıtlarına 20 yıl hapis cezası

16.02.2021 00:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Myanmar’da darbe karşıtlarına 20 yıl hapis cezası

Myanmar’da yönetime el koyan ordu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyenlerin 20 yıl, halk arasında korku veya huzursuzluk uyandırdığı tespit edilenlerin ise 3 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasına yönelik tepkiler devam ederken, ordu tarafından darbe karşıtı halka baskı giderek artıyor.

Myanmar’da yönetime el koyan ordu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyenlerin 20 yıl, halk arasında korku veya huzursuzluk uyandırdığı tespit edilenlerin ise 3 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasına yönelik tepkiler devam ederken, ordu tarafından darbe karşıtı halka baskı giderek artıyor. Ülkede baskıyı her geçen gün daha da arttıran Myanmar ordusu, "sözlü, yazılı, işaretlerle veya görünür temsille" orduya karşı nefreti kışkırttığı tespit edilenler için ağır hapis ve para cezalarının geçerli olacağını açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyen kişilerin 20 yıl, halk arasında korku veya huzursuzluk uyandırdığı tespit edilenlerin ise 3 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.
Askeri darbe hükümeti tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada ise, orduya tutuklama, arama yapma ve mahkeme kararı olmaksızın insanları 24 saatten fazla gözaltında tutma yetkisi verildiği belirtilmişti.
Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetimin ardından 2020 Kasım ayında ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu ise, 1 Şubat’ta Myanmar’ın lideri Aung San Suu Kyi geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına almış, yönetime el koymuştu. Suu Kyi ile beraber birçok üst düzey yetkilinin de gözaltına alındığı darbenin ardından aralarında ABD’nin de bulunduğu birçok ülkeden peş peşe kınama mesajları gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuşturMSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur
34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Kanser hastası 3 çocuk annesinin tek isteği malulen emekli olmak

Kanser hastası 3 çocuk annesinin tek isteği malulen emekli olmak

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Balıkesir merkezli 38 ildeki FETÖ operasyonunda 29 tutuklama

38 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: ABD, Gara'daki katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tutmuştur

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

Zonguldak'ta eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.