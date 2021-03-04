HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Myanmar’da darbeci askerler sosyal medyada sivillere tehdit yağdırdı

Myanmar’da darbeci askerler sosyal medyada sivillere tehdit yağdırdı

04.03.2021 19:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da darbeci askerlerin, darbe karşıtı sivilleri sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.Myanmar’da darbe karşıtı protestolar sürerken, ülkede darbeci askerler barışçıl gösterilere sert müdahalelerine devam ediyor.

Myanmar’da darbeci askerlerin, darbe karşıtı sivilleri sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Myanmar’da darbe karşıtı protestolar sürerken, ülkede darbeci askerler barışçıl gösterilere sert müdahalelerine devam ediyor. Dijital haklar grubu olan Myanmar ICT Development (MIDO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre Myanmar’da yalnızca dün 38 protestocunun öldürüldüğünün belirtildiği ve sosyal medyada, güvenlik güçleri tarafından protestocuları tehdit eden 800’den fazla video bulunduğu kaydedildi.
MIDO İcra Direktörü Htaike Htaike Aung yaptığı açıklamada, sosyal medyada askerlerin yüzlerce videosunun bulunduğunu belirterek, "Bu buzdağının sadece görünen yüzü" dedi.

"Lanet suratlarına ateş edeceğim”
Çin merkezli sosyal medya uygulamasında Şubat ayı sonlarında yayınlanan bir videoda ordu mensubu bir kişi, kameraya bir piyade tüfeğini doğrultarak, protestocuları öldürmekle tehdit etti. Videoda asker, "Lanet suratlarına ateş edeceğim ve gerçek mermiler kullanıyorum" dedi.

“Gördüğüm her şeyi vuracağım”
Bir diğer tehdit videosunda ise bir asker, "Bu gece bütün şehirde devriye atacağım ve gördüğüm her şeyi vuracağım. Ölmek istiyorsan, dileğini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Çinli sosyal medya devi tarafından yapılan açıklamada, "Şiddete veya zarara neden olan yanlış bilgilere teşvik eden içeriğe izin vermediğimizi belirten açık Topluluk Kurallarımız var. Myanmar ile ilgili olduğu için, şiddeti teşvik eden veya yanlış bilgi yayan ve kurallarımızı ihlal eden bu tür içerikleri kaldırmak için agresif bir şekilde izliyoruz" denildi.

Myanmar’da gerçek bir savaş mümkün
Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener, 1 Şubat’tan bu yana devam eden protestolarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Darbeden bu yana 50’den fazla kişi öldü ve birçoğu yaralandı” ifadelerini kullandı. Burgener, Myanmar’da artık "gerçek bir savaşın" mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
En güncel Cuma mesajlarıEn güncel Cuma mesajları
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 9 şehit

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 9 şehit

dpa: Türkiye gemilerinin aranmasına izin vermedi

dpa: Türkiye gemilerinin aranmasına izin vermedi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin: Pilot elinden geleni yapmış

Ankara'daki barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var

Barajlarla ilgili açıklama: 50 milyon metreküp daha az...

Meclis'te siyasi parti temsilcileri şehit askerler için başsağlığı diledi

Şehit askerler için 5 partiden başsağlığı dileği!

Torununu kaybettiğini sanan babaanne için esnaf seferber oldu

Torununu kaybetti sandı, görünce gözyaşlarını tutamadı

Kırıma uğramak ne demek? Helikopterin kırıma uğraması anlamı!

Kırıma uğramak kelime anlamı!

Sultanbeyli'de 'Anne ve babası kavga eden genç kız balkondan atladı' iddiası

Rabia'nın ölümünde korkunç iddia! Sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.