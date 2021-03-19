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Myanmar’da darbeciler kan dökmeye devam ediyor: 9 ölü

19.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da devam eden darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar’da devam eden darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti. Darbenin yapıldığı günden bu yana gerçekleştirilen protestolarda yaşanan can kaybının 233’e ulaştığı açıklandı.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artmaya devam ediyor. Myanmar medyasına göre, Aungpan, Kalaw ve Loikaw kentlerinde gerçekleştirilen protestolara müdahale eden güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı. Aungban’da cenaze servisinden bir yetkili, 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kalaw ve Loikaw’da da protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Ülkede bağımsız bir gözlemci oluşumu olan Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği, son bilgilere göre darbeden sonra başlayan protestolarda şu ana kadar en az 233 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medyada yayılan videolarda, güvenlik güçlerinin Aungpan’da iş makineleriyle sivillerin ev ve araçlarına zarar verdiği görüldü.

Ne olmuştu
Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Darbenin ardından 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen darbeye tepki gösteren halk protestolarını sürdürürken, darbeciler ise kan dökmeye devam ediyor.

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