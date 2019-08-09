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Myanmar'da toprak kayması: 20 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 20:00 | Son Güncelleme

Mon eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti

YANGON (AA) - Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 20 kişi yaşamını yitirdi.

Devlete ait MRTV'nin haberine göre, Thaton kentine bağlı bir köyde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev ve araç toprak altında kaldı.

Yerel yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin, toprak altında kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar 20 cansız bedenin çıkarıldığını bildirdi.

Yetkililer, toprak altından kurtarılan çok sayıda kişinin de Thaton'daki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Halen 100 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Resmi verilere göre seller, son 2 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişiyi evlerinden etti.

Son haftalarda etkili olan yağışlar nedeniyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kaldı.

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Myanmar toprak kayması

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