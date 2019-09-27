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Myanmar'daki büyükelçiliklerden saldırı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 19:10 | Son Güncelleme

ABD'nin ardından İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Myanmar'daki büyükelçilikleri de başkent Nepido, Yangon ve Mandalay kentlerinde meydana gelebilecek "muhtemel saldırılara" karşı vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu

YANGON (AA) - ABD'nin ardından İngiltere, Kanada ve Avustralya da Myanmar'daki vatandaşlarını ülkede yaşanabilecek "muhtemel saldırılara" karşı uyardı.

İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Myanmar'daki büyükelçilikleri, başkent Nepido, Yangon ve Mandalay kentlerinde meydana gelebilecek "olası saldırılara" karşı vatandaşlarına dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Uyarılarda, Myanmar güvenlik güçlerinin, gelecek günlerde 3 büyük kentte yaşanabilecek saldırılara ilişkin istihbarat bilgilerini paylaştığı aktarıldı.

Büyükelçilikler, vatandaşlarından güncel gelişmeleri izlemeleri, tedbirli olmaları, büyük çaplı gösteriler ve toplantılardan uzak durmaları ve güvenli güçlerinin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Saldırıların niteliğine ve detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, İngiltere ve Kanada büyükelçiliklerinin açıklamalarında, saldırıların, bombalı eylemler olabileceği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği, dün internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Myanmar güvenlik güçlerinin 26 Eylül, 16 Ekim ve 26 Ekim'de başkent Nepido'da ve gelecek aylarda Nepido, Yangon ve Mandalay şehirlerinde meydana gelebilecek "muhtemel saldırılara" ilişkin istihbarat bilgilerini değerlendirdiğini bildirmişti.

Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına hükümet binalarından uzak durmalarını ve güvenlik güçleriyle temaslarında dikkatli olmalarını tavsiye etmişti.

Myanmar'da etnik silahlı gruplar, ülkenin 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana, orduyla çatışıyor. Çatışmalar daha çok kuzeydeki Kaçin, kuzeydoğudaki Şan ve batıdaki Arakan eyaletlerini etkiliyor.

Arakan eyaletinde, 2017'den bu yana etnik ayrılıkçılık bahane edilerek yapılan katliamlar BM tarafından "etnik temizlik" olarak niteliyor.

Bu çatışmalar genelde etnik grupların yaşadığı bölgelerde yoğunlaşıyordu fakat ağustos ayında Mandalay bölgesinde aralarında ordu akademisinin bulunduğu 5 noktaya eş zamanlı silahlı saldırılar düzenlenmişti. Saldırıları "Kuzey İttifakı" adı verilen, etnik ayrılıkçı silahlı örgütlerden oluşan bir grup üstlenmişti.

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ABD Avustralya ingiltere Kanada Myanmar saldırı uyarısı

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