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MYK kararının ardından Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı! "Tüm teşkilatları neden kendisine bağladı?"

05.06.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından CHP yönetimdeki hareketlilik devam ediyor. Geçen MYK üyelerinin toplu olarak istifasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeni yönetim kadrosunu belirledi. CHP'nin 14 kişiden oluşan yeni MYK'sını açıklamasının ardından gazeteci İpek Özbey, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi Fatih Portakal'a anlattı. Özbey, Kılıçdaroğlu'nun tüm teşkilatları neden kendisine bağladığı yönündeki soruya ise "Partide bir beklentiydi" şeklinde yanıt verdiğini de söyledi.

MYK kararının ardından Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı! "Tüm teşkilatları neden kendisine bağladı?"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen hafta Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısının ardından tüm MYK üyeleri istifa etmişti. Ekrem İmamoğlu ile de görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu, yeni MYK üyelerini belirledi. 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinde Ahmet Akın, Aylin Yaman, Aysu Bankoğlu, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Eren Erdem, Faik Öztrak, Hasan Efe Uyar, Lale Karabıyık, Neslihan Hancıoğlu, Semra Dinçer, Tahsin Tarhan, Yunus Emre ve Zeynel Emre yer aldı.

CHP'de yaşanan kritik günün ardından ise gazeteci İpek Özbey, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını söyleyen Özbey, canlı yayında partideki son gelişmeleri anlattı.

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"TEK BAŞIMA ÇALIŞMAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu’na ‘Yeni MYK’yı belirlerken neleri dikkate aldınız?’ diye sorduğunu söyleyen Özbey, "Kendisi 'Toplumsal beklentileri dikkate aldım. Toplum yenilenme istiyordu biz de bunu yaptık’ dedi. ‘Neden tüm teşkilatları kendinize bağladınız?’ diye sordum. ‘Partide bir beklentiydi. Kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başıma çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak’ dedi" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU İLE ARANIZDA SIKINTI VAR MI?"

'Ekrem İmamoğlu ile son görüşmenizde bir sıkıntı olduğu söyleniyor, doğru mu?' diye sorduğunu söyleyen Özbey, Kılıçdaroğlu'nun ise 'Hayır niye sıkıntı olsun ki' yanıtını verdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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