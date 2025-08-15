MYNET ÖZEL | Her köşe başında bir “güzellik merkezi” var ama… cildinizi kime emanet ettiğinizi biliyor musunuz? Influencer tavsiyeleri güvenilir mi?

İşin ehli olmayan salonlarda yapılan hatalı işlemlerin yarattığı mağduriyetler her geçen gün artıyor. Ama gerçekten cildinizi emanet ettiğiniz yer ne kadar güvenli? Biz de bu konuda en çok merak edilenleri, sektörün uzman ismi Usta Öğretici Belgesine sahip Burcu Ürge’ye sorduk.
Ürge’ye göre en büyük problem, işi bilmeyen kişiler tarafından yapılan uygulamalar: “En sık gördüğümüz problemler; ehil olmayan kişilerce yapılan uygulamalar, kalitesiz cihazlar, steril olmayan ortamlar ve yanlış ürün kullanımı. Sonuç ise çoğu zaman cilt yanıkları, lekelenmeler ve kalıcı izler ve psikolojik travmalar oluyor.”
Tüketicilerin bir işletmenin yetkili olup olmadığını mutlaka sorgulaması gerektiğini vurgulayan Ürge, şu belgelerin görünür bir yerde olmasının zorunlu olduğunu söylüyor:
Ürge, “Fiyatı değil, geçmişini ve donanımını sorun. Uygulamayı yapacak kişinin eğitim durumunu sorgulamak en doğal hakkınız” diyerek şu ifadeleri kullandı.
Geri dönüşü olmayan yanık izleri, doku kaybı, sinir hasarı, renk bozulmaları ve bazen ciddi psikolojik etkiler. Çünkü cilde yapılan her işlem, doğru ellerde değilse hasar bırakır.
Ürge, mağduriyet yaşayanların izlemesi gereken adımları şöyle sıralıyor:
Bence en büyük eksiklik şu: “Güzellik salonuysa, uygulama da basittir” gibi düşünülüyor. Oysa her işlem cilde bir müdahaledir. Fiyat değil; tecrübe, cihazın kalitesi ve hijyen esas olmalı. Tercih yaparken fenomen isimlerin gitmiş olması veya sosyal medya takipçi sayısının yüksek olmasından ziyade referanslı müşteri sayısı, memnuniyetleri esas alınmalıdır.
Kesinlikle hayır. Belge sadece yüzeyde görünen kısmı. Asıl fark; sahibinin hassasiyeti, uygulayıcının eğitimi, salonun hijyen düzeni, kullanılan cihazların kalitesi ve işlemdeki güvenlik protokolüdür. Bunlar olmadan belge bir kağıttan ibaret kalır.
Ürge, influencer paylaşımlarına körü körüne güvenmenin riskli olduğunun altını çiziyor: “Bir influencer yada takipçi sayısı yüksek bir kişi gitti yada diye orası iyi demek değil! Sosyal medyada yüksek takipçili kişilere ücretsiz hizmet verildiğini biliyoruz. Ama bu, o salonun gerçekten kaliteli olduğu anlamına gelmez. Reklam için gidilen yerler, aynı hafta içinde başka markalara da gidiliyor. Gerçek kalite; düzenli müşteri memnuniyeti ve tavsiye ile ölçülür. Influencer değil, gerçek kullanıcı deneyimine bakın. Memnun kalan kaç kişi tekrar gidiyor? Google ve diğer platformlarda yorumlar ne diyor? Güven, takipçi sayısıyla değil; gerçek sonuçlarla kazanılır” dedi.
Burcu Ürge’den dikkat edilmesi gereken tavsiyeler:
Uygulama yaptırmadan önce sadece “fiyatına” değil, belgelerine, uygulayıcısına ve ortamına bakın. Çünkü cildiniz, deney yapılacak bir alan değil. Güzellik uzun sürsün diyorsanız, önce doğru yerden başlayın.
Ve daima hatırlayın:
Güzelleşirken sağlığınızdan olmayın!
