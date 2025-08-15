MYNET ÖZEL | Her köşe başında bir “güzellik merkezi” var ama… cildinizi kime emanet ettiğinizi biliyor musunuz? Influencer tavsiyeleri güvenilir mi?

İşin ehli olmayan salonlarda yapılan hatalı işlemlerin yarattığı mağduriyetler her geçen gün artıyor. Ama gerçekten cildinizi emanet ettiğiniz yer ne kadar güvenli? Biz de bu konuda en çok merak edilenleri, sektörün uzman ismi Usta Öğretici Belgesine sahip Burcu Ürge’ye sorduk.

BELGESİZ / YETKİSİZ SALONLARDA EN SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR NELERDİR?

Ürge’ye göre en büyük problem, işi bilmeyen kişiler tarafından yapılan uygulamalar: “En sık gördüğümüz problemler; ehil olmayan kişilerce yapılan uygulamalar, kalitesiz cihazlar, steril olmayan ortamlar ve yanlış ürün kullanımı. Sonuç ise çoğu zaman cilt yanıkları, lekelenmeler ve kalıcı izler ve psikolojik travmalar oluyor.”

GÜVENİLİR SALON NASIL ANLAŞILIR?

Tüketicilerin bir işletmenin yetkili olup olmadığını mutlaka sorgulaması gerektiğini vurgulayan Ürge, şu belgelerin görünür bir yerde olmasının zorunlu olduğunu söylüyor:

İşletme ruhsatı (Güzellik salonu mu, poliklinik mi, muayenehane mi, tıp merkezi mi?)

Uygulayıcıların mesleki yeterlilik ve eğitim belgelerini sorgulayın.

Kullanılan cihazların CE (yani hem Avrupa hem Türkiye onayı)

İl Sağlık Müdürlüğü onayı

Hijyen belgesi

Ürge, “Fiyatı değil, geçmişini ve donanımını sorun. Uygulamayı yapacak kişinin eğitim durumunu sorgulamak en doğal hakkınız” diyerek şu ifadeleri kullandı.

YANLIŞ UYGULAMANIN UZUN VADELİ ZARARLARI NELER OLABİLİR?

Geri dönüşü olmayan yanık izleri, doku kaybı, sinir hasarı, renk bozulmaları ve bazen ciddi psikolojik etkiler. Çünkü cilde yapılan her işlem, doğru ellerde değilse hasar bırakır.

MAĞDUR OLANLAR YASAL OLARAK HANGİ YOLLARI İZLEMELİ?

Ürge, mağduriyet yaşayanların izlemesi gereken adımları şöyle sıralıyor:

İşlem öncesi ve sonrası mutlaka fotoğraf çekin. İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayette bulunun. Belgeleriniz varsa savcılığa suç duyurusunda bulunmakta bir seçenektir.

EN BÜYÜK YANILGI: “BASİT BİR UYGULAMA” DÜŞÜNCESİ

Bence en büyük eksiklik şu: “Güzellik salonuysa, uygulama da basittir” gibi düşünülüyor. Oysa her işlem cilde bir müdahaledir. Fiyat değil; tecrübe, cihazın kalitesi ve hijyen esas olmalı. Tercih yaparken fenomen isimlerin gitmiş olması veya sosyal medya takipçi sayısının yüksek olmasından ziyade referanslı müşteri sayısı, memnuniyetleri esas alınmalıdır.

“YETKİLİ SALON” İLE “BELGESİZ YER” ARASINDAKİ FARK, SADECE BELGE MİDİR?

Kesinlikle hayır. Belge sadece yüzeyde görünen kısmı. Asıl fark; sahibinin hassasiyeti, uygulayıcının eğitimi, salonun hijyen düzeni, kullanılan cihazların kalitesi ve işlemdeki güvenlik protokolüdür. Bunlar olmadan belge bir kağıttan ibaret kalır.

SOSYAL MEDYA TUZAĞINA DÜŞMEYİN!

Ürge, influencer paylaşımlarına körü körüne güvenmenin riskli olduğunun altını çiziyor: “Bir influencer yada takipçi sayısı yüksek bir kişi gitti yada diye orası iyi demek değil! Sosyal medyada yüksek takipçili kişilere ücretsiz hizmet verildiğini biliyoruz. Ama bu, o salonun gerçekten kaliteli olduğu anlamına gelmez. Reklam için gidilen yerler, aynı hafta içinde başka markalara da gidiliyor. Gerçek kalite; düzenli müşteri memnuniyeti ve tavsiye ile ölçülür. Influencer değil, gerçek kullanıcı deneyimine bakın. Memnun kalan kaç kişi tekrar gidiyor? Google ve diğer platformlarda yorumlar ne diyor? Güven, takipçi sayısıyla değil; gerçek sonuçlarla kazanılır” dedi.

TÜKETİCİLERE ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Burcu Ürge’den dikkat edilmesi gereken tavsiyeler:

Çok ucuz ya da çok pahalı olması değil; kim tarafından, hangi ürünle ve ne şartlarda yapıldığı önemlidir.

"Hızlı sonuç" vaadi, bu sektörün en tehlikeli tuzaklarından biridir. Sağlıklı olan, aşamalı ve kontrollü ilerleyendir.

Kutusu gösterilmeyen, içeriği açıklanmayan ürünlerle işlem yaptırmayın.

Sahte ya da kaçak ürünler anlık parlaklık verebilir ama kalıcı zarar bırakır.

Soru sormaktan çekinmeyin.

Uygulayıcının mesleki yeterlilik belgesi var mı?

Kullanılan cihazın markası ve CE/TİTCK belgesi mevcut mu?

Ürünün bandrolü, içeriği, son kullanma tarihi açıkça gösteriliyor mu?

Unutmayın: Güzellik bir hak, ama bilinçli olmak bir zorunluluktur.

“GÜZELLEŞİRKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN”

Uygulama yaptırmadan önce sadece “fiyatına” değil, belgelerine, uygulayıcısına ve ortamına bakın. Çünkü cildiniz, deney yapılacak bir alan değil. Güzellik uzun sürsün diyorsanız, önce doğru yerden başlayın.

Ve daima hatırlayın:

“Yetkili” olmak sadece bir etikettir.

“Ehil” olmak ise gerçek bir sorumluluk.

Güzelleşirken sağlığınızdan olmayın!