Mynet Rare Forge'un yüzde 50 hissesini satın aldı!

Ülkemizdeki sektöre baktığımızda birçok yetenekli oyun stüdyosu ve bu işe gönül vermiş gençle karşılaştıklarını dile getiren Mynet Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy, bunların büyük çoğunluğu oyun stüdyosu olarak ekonomik kar ve büyümenin sınırlı kalacağını bilmelerine rağmen, finansal sıkıntılar nedeniyle hypercasual dediğimiz kısa soluklu oyunlar yapmak zorunda kaldığını da vurguladı.

Mynet olarak bu stüdyoların hayallerini gerçekleştirerek uzun dönemli marka oyunlar yaratması gerektiğine ve bu sayede Türk oyun sektörünün bir üst seviyeye çıkabileceğine inandıklarını da belirten Aksoy, 2021 yılında 5 yeni oyunun global lansmanını planladıklarını ve bunların bazıları üzerinde iki yıldır çalıştıklarını da dile getirdi.

Beş kişilik çekirdek bir ekiple yola çıkan ve ileride ekibi hızlı bir şekilde büyütmeyi planlayan Rare Forge’un çok dinamik bir şirket olduğunu da belirten Gökhan Aksoy, Rare Forge ekibinin Mynet'e fikirlerini aktardığında birlikte çalışmak için ortaklığın en doğru yol olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Rare Forge’u arkadaşları Batuhan Işık ve Erim Ergin ile kuran Buğra Yahya Arasıl da amaçlarının oyun dünyasında kalıcı bir marka haline olduğunu dile getirdi.

