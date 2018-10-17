Mynet, Real Basketball ve Basketball Kings oyunlarını Mobilecraft'tan satın aldı

Yeni yapılanma kapsamında, küresel bir internet markası olma yolunda çok sayıda çalışmaya imza atan Mynet, oyun dünyasındaki gücünü daha da artırmak için önemli bir hamleye imza attı. Geliştirdiği oyunlar on milyonlarca kullanıcıya erişen Mobilecraft’ın Real Basketball ve Basketball Kings isimli oyunlarını satın alan Mynet’in CEO’su Bilgen Aldan, bu satın almanın, ana hedefleri arasında bulunan küresel bir oyun yayıncısı ve oyun ihracatçısı olma yolunda attıkları ilk adım olduğunu kaydetti. Aldan, yeni yatırımlarıyla ilgili olarak “Mynet’in geleceği için belirlediğimiz yol haritasında oyun sektörünün önemli bir yeri bulunuyor. Global bir B2C çözüm sağlayıcısı ve oyun ihracatçısı olma hedeflerimizi, yapay zekâ ve Blockchain gibi yenilikçi teknolojileri tüm servislerimize entegre ederek genişletiyoruz.” dedi. Aldan, önümüzdeki dönemde oyun sektöründe çok ses getirecek yeni projelerle de gündemin ön sıralarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mynet CEO'su Bilgen Aldan “YENİ SATIN ALMALARA AÇIĞIZ"

Mynet’in Türkiye’de 42 milyon kullanıcısı ve 10 milyondan fazla oyuncusuyla yerel pazarda gücünü kanıtlayan bir marka olduğunu altını çizen Mynet CEO’su Bilgen Aldan, global büyüme hedefleri doğrultusunda yeni satın alma fırsatlarına açık olduklarını da kaydetti. Masaüstü oyunlar konusunda pazardaki güçlerinin farkında olduklarını aktaran Aldan, ayrıca kısa bir süre içinde bağımsız geliştiriciler ve stüdyolar için yayıncı olarak da çalışmayı planladıklarını ifade etti. Aldan, bununla birlikte oyun stüdyolarını farklı türlerde oyunları da global arenada güçlendirmek için yeniden yapılandırdıklarını kaydetti. 32 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI Real Basketball ve Basketball Kings oyunları yayınlandığı ilk günden bu yana dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar 32 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilen oyunlar, kendilerinden sonra pek çok benzer oyunun sunulmasına öncülük etmiş durumda. Oyunların en popüler olduğu ülke basketbolun en popüler sporlardan biri olduğu ABD. Mynet, oyunları kendi deneyimini de katarak geliştirmeye devam edecek ve yeniden dünyanın alanında en popüler oyunları arasına girmesi için destekleyecek.