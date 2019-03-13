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MYP lideri Yılmaz "Dolar için kritik tarih 30 nisan"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, dolar kuru için kritik tarihin 30 Nisan olduğunu belirterek, "FED’in 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıda seçim eşiğini geçen hükumete baskı olarak sert ve radikal kararlar almak için adımlar atacağını düşünüyorum" dedi.MYP lideri Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye’nin ekonomik gidişatını değerlendirdi.Dolar kuru için kritik tarihin 30 Nisan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Amerika, 20 Mart’ta tarihinde alacağı FED kararında Türkiye’de yapılan seçimleri dikkate alarak yumuşak bir karar alabilir ama sonrasında 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıda seçim eşiğini geçen hükumete baskı olarak bu kez sert ve radikal kararlar almak için adımlar atacağını düşünüyorum.

MYP lideri Yılmaz "Dolar için kritik tarih 30 nisan"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, dolar kuru için kritik tarihin 30 Nisan olduğunu belirterek, "FED’in 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıda seçim eşiğini geçen hükumete baskı olarak sert ve radikal kararlar almak için adımlar atacağını düşünüyorum" dedi.
MYP lideri Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye’nin ekonomik gidişatını değerlendirdi.
Dolar kuru için kritik tarihin 30 Nisan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Amerika, 20 Mart’ta tarihinde alacağı FED kararında Türkiye’de yapılan seçimleri dikkate alarak yumuşak bir karar alabilir ama sonrasında 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıda seçim eşiğini geçen hükumete baskı olarak bu kez sert ve radikal kararlar almak için adımlar atacağını düşünüyorum. Dolayısı ile ara şokları saymazsak 30 Nisan da alınacak FED kararlarının Türkiye için kriz üstüne kriz senaryosuna yol açma olasılığı çok yüksektir" şeklinde konuştu.
Türkiye’nin şu anda yüksek faiz ve başı boş bürokrasi ile uğraştığını iddia eden Yılmaz, "Bürokraside vatandaş kanuni hakkını dahi alamamaktadır. Kanuni haklar mahkeme kapısında aranmakta buralarda da yargı takdiri idarelerden yana kullanılmaktadır. Kısaca vatandaş çaresizdir. İş yapmak istese de en küçüğünden büyüğüne kadar türlü engellemelerle karşılaşmaktadır. Yüksek faiz ve iş yapanın önünde ki bürokratik bariyer kaldırılmadıkça Türkiye ekonomik kriz, yoksulluk ve yolsuzlukla boğuşmaya devam edecek, yüksek vergiler altında halk varlıklarını da birikimlerini de kaybetmeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

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