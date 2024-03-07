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  4. Naci Görür DEM Parti'nin İstanbul adayları bir araya geldi

Naci Görür DEM Parti'nin İstanbul adayları bir araya geldi

07.03.2024 14:02
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Naci Görür siyasi parti temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. DEM Parti'nin İstanbul Eşbaşkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, deprem bilimci Naci Görür ile bir araya geldi. Çepni, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Naci Görür DEM Parti'nin İstanbul adayları bir araya geldi

DEM Parti İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, İstanbul’daki deprem riskini Prof. Dr. Naci Görür ile görüştü.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Meral Danış Beştaş, "Naci Görür hocamızla depreme hazırlıklı, dirençli İstanbul’u konuştuk. Bize zaman ayırdığı ve öneri ve bilgi paylaşımı için çok teşekkür ediyoruz. Depremle mücadelede esas olan, bilimin öncülüğünde hazırlıktır" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Meral Danış Beştaş naci görür DEM Parti
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