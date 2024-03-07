Naci Görür DEM Parti'nin İstanbul adayları bir araya geldi

DEM Parti İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, İstanbul’daki deprem riskini Prof. Dr. Naci Görür ile görüştü.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Meral Danış Beştaş, "Naci Görür hocamızla depreme hazırlıklı, dirençli İstanbul’u konuştuk. Bize zaman ayırdığı ve öneri ve bilgi paylaşımı için çok teşekkür ediyoruz. Depremle mücadelede esas olan, bilimin öncülüğünde hazırlıktır" ifadelerini kullandı.

Naci Görür hocamızla depreme hazırlıklı İstanbul’u konuştuk.



Değerli aktarım ve önerileri için kendisine teşekkür ediyoruz.



Depremle mücadelede esas olan, bilimin öncülüğünde hazırlıktır.



İnşaat baronları ile değil bilim insanlarıyla yürüyeceğiz. @meraldanis pic.twitter.com/XEyUkIIw7k — Murat Çepni (@MuratCepnii) March 6, 2024

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





