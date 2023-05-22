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Naci Görür'den Malatya Belediye Başkanı Gürkan'a tepki: Benim de adımı kullanıyor

22.05.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın depremle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Görür, "Malatya Belediye Başkanı depremde yıkılan evleri ve ölen canlarımızı azdıkları için böyle bir sonuçla karşılaştıklarını ima ediyor ve bir vesile ile benim de adımı kullanıyor. Bir doğa olayını kutsal inançlarımızı da lekeleyecek şekilde yorumlayan bu bilgisiz zatı tüm Malatyalılara şikayet ediyorum" dedi.

Naci Görür'den Malatya Belediye Başkanı Gürkan'a tepki: Benim de adımı kullanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı yerlerden birisi de Malatya olmuştu. Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın bir sohbet ortamında depremle ilgili sözleri sosyal medyayla birlikte bazı televizyon haberlerinde de gündem oldu.

"DEFALARCA MALATYA'YA DEPREMİN GELMEKTE OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise Gürkan'ın konuşmasında kendi ismini de geçirdiğini ifade ederek Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Gürkan'a tepki gösteren Görür şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi haberlerde izledim. Malatya Belediye Başkanı depremde yıkılan evleri ve ölen canlarımızı azdıkları için böyle bir sonuçla karşılaştıklarını ima ediyor ve bir vesile ile benim de adımı kullanıyor. Bilim insanları yıllarca önceden depremin Malatya’ya gelmekte olduğunu söylediler. Ben her vesileyle Malatya’yı, Erkenek’i, Sinciki’i uyardım. Defalarca Malatya’ya depremin gelmekte olduğunu, önlem alınması gerektiğini söyledim. Valilik ve Belediye huzurunda konuşmalar yaptım, İnönü Üniversitesinde konferanslar verdim. Canlarımızı korumak için kılını dahi kıpırdatmayan yerel yönetici temsilcisi şimdi Malatya’nın güzel insanlarını ve ölen canlarımızı azdıkları için öldüler diye suçluyor. Bir doğa olayını kutsal inançlarımızı da lekeleyecek şekilde yorumlayan bu bilgisiz zatı tüm Malatyalılara şikayet ediyorum. Gereğini yapacağınızdan hiç kuşku duymuyorum. Sevgiyle"

nc

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