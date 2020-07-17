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Nadir görülen mahmuzlu kız kuşu Diyarbakır'da görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 09:32 | Son Güncelleme

Zengin biyoçeşitliliğiyle bilinen Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'nde, koronavirüs nedeniyle insan sayısının azalması nadir bulunan mahmuzlu kız kuşunun görülmesini sağladı.

Nadir görülen mahmuzlu kız kuşu Diyarbakır'da görüntülendi

Dicle Vadisi'nde avlanmaları yasak olan koruma altındaki mahmuzlu kız kuşu görüldü. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne (BERN) göre, koruma altındaki göçmen kuş, lagünler, tuzlu ve acı bataklıklar ile göl ve nehir kenarlarında yaşamlarını sürdürüyor. Böcek ve omurgasız hayvanlar ile besleniyor.

'YUVALARI RAHATSIZ EDİLMİYOR, DOLAYISIYLA DAHA FAZLA YAVRU YETİŞTİREBİLİYOR'

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Mahmuzlu kız kuşu, su kenarlarında yaşar. Böceklerle ve omurgasız hayvanlarla beslenir. Bunun yakın akrabası olan kız kuşları ile aynı gruptandır. Özellikle son dönemlerde nadir görülmesiyle doğaseverlerin dikkatini çekmekte. Anadolu'da üremesini gerçekleştirir. Bu mevsimde Anadolu'da farklı bölgelerde karşımıza çıkar. Son zamanlarda özellikle koronavirüsten kaynaklanan insan faaliyetlerinin azalmasıyla, mahmuzlu kız kuşu daha fazla yavru yetiştiriyor ve göçe daha fazla birey gönderebiliyor. Dolayısıyla koronavirüs, biyoçeşitliliğe ve tür zenginliğine olumlu katkıda bulunmuştur. İnsanların faaliyeti az olduğu için bunlar, tabiatta daha rahat besin buluyorlar. Yuvaları, yavruları rahatsız edilmiyor. Dolayısıyla daha fazla yavru yetiştirebiliyorlar" dedi.

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Kaynak: DHA

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