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Nafile oruca ne zaman, hangi günler niyet edilir? Sahursuz nafile orucu tutulur mu, bozulursa ne olur?

24.01.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nafile oruca ne zamana kadar niyet edileceği sorusu, 3 ayların başlanıgıçı olan Recep ayının başlamasıyla beraber merak konusu oldu. Nafile orucu Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde 3 aylarda tutulurdu. Her bir ay için tutulan nafile orucunun kuralları da farklı olmaktaydı. Bu doğrultuda nafile orucu hakkında merak edilen sorular hız kesmeden araştırılıyor. Peki, Nafile oruca ne zaman, hangi günler niyet edilir? Sahursuz nafile orucu tutulur mu, bozulursa ne olur?

Nafile oruca ne zaman, hangi günler niyet edilir? Sahursuz nafile orucu tutulur mu, bozulursa ne olur?

Nafile orucu, Allah'a daha yakın olabilmek için tutulan oruç türlerinden biridir. Farz olmayan oruçlardan biri olan nafile orucu sünnet ibadeti yerine geçer. Üç ayların başlangıçı Recep ayının gelmesiyle beraber nafile orucu tutmak isteyen Müslüman vatandaşlar nafile oruca ne zaman, hangi günler niyet edileceğini merak ediyorlar. Konuya ilişkin arama motorlarında "Sahursuz nafile orucu tutulur mu, bozulursa ne olur?" sorusu da sık sık sorgulanmaya başladı. İşte nafile orucu hakkında detaylar...

NAFİLE ORUCA NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER NİYET EDİLİR?

Nafile orucu niyeti için Allah’ı cümlelerinizde hatırlamanız yeterli olacaktır. Dileyenler bolca duayla nafile orucunun sahurunu yapabilir.

Nafile orucunu 3 aylarda tutacağınız için bulunduğunuz ayın adını da niyetinizde kullanmalısınız.

oruç tutmak

Sahur yaptıktan sonra niyetinizde “Niyet ettim yarınki orucumu Allah rızası için tutmaya.” ifadesine yer verebilirsiniz.

Dileyenler sahurdan sonra niyetini edip dualarla oruca başlayabilir. Dini hikayeler, Kuran, Yasin gibi okumalar yaparak nafile orucunun size vereceği manevi doygunluğu en üst seviyede hissedebilirsiniz.

SAHURSUZ NAFİLE ORUCU TUTULUR MU?

Her oruç için niyet edilmesi gerekmektedir. Edilen niyette Allah’ın adının anılması uygun görülür. Oruç tutmak için ettiğiniz niyette, içinizden geçen cümlelere yer verebilirsiniz.

2023 üç aylar başlangıcı

Sahur yaparak nafile orucunuzu tutmaya özen göstermelisiniz. Sahura kalkmanın ve sahurda niyetlenmenin sevabı çoktur.

NAFİLE ORUCU BOZULURSA NE OLUR?

Üç aylar içinde oruç tutarsanız; nafile orucu ibadetini de yerine getirmiş olursunuz.
Bazı durumlarda nafile orucunu bozmak isteyebilirsiniz. Bu durumlar sizin kontrolünüz dışında olabildiği gibi kendi iradenizle de meydana gelebilir.
Kuran’da nafile orucu bozmanın hükmü hakkında birçok hadis ve rivayet vardır.
Eğer nafile orucunuzu bozma durumunda kaldıysanız; orucun yerine kaza orucu tutabilirsiniz.

cami dua

Nafile orucunu bozanların kaza orucu tutması hakkında bir hadis şöyle aktarılır: Aişe radıyallâhu anhâ demiştir ki: “Biz oruçlu iken Hafsa ile bana bir hediye getirildi. Biz de orucumuzu bozduk, sonra Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem odaya girdi. Kendisine: “Ya Resûlallâh! Bize bir hediye getirildi, onu canımız çekti ve orucumuzu bozduk”, dedik. O da “Size günah yok (ancak) onun yerine başka bir gün oruç tutunuz” buyurdu. (Tirmizî, Sıyâm, 36; Ebû Dâvûd, Savm, 73)
İstenmeyen durumlardan dolayı nafile orucunu tutarken orucunuz bozulabilir.

dua eden insan

Erkeklerin hastalık, stres ya da kaza gibi durumlar yaşaması halinde nafile orucu da bozulabilir. Kadınların ise nafile orucu tutarken regl dönemine denk geldiği de olabilir. Bu gibi durumlar yaşadığınızda bozulan nafile orucunu sonraki süreçlerde kaza edebilirsiniz.

ÜÇ AYLAR BAŞLADI!

Üç aylar 2023 yılının ilk günlerinde idrak ediliyor. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü itibariyle başladı.

Şaban ayı 21 Şubat Salı günü gerçekleşirken Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

ramazan bayramı

Bu dönemde ibadetin, duanın artırılması fazilet sayılır. Bu dönemde Ramazan ayına da hazırlık yapılır.

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