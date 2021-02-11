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Nagehan Alçı hakim karşısına çıktı: Beraatimi talep ediyorum

11.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Nagehan Alçı hakim karşısına çıktı: Beraatimi talep ediyorum

Bir köşe yazısında İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Nagehan Alçı hakim karşısına çıktı. Hakkı Yalçınkaya, Nagehan Alçı için, "FETÖ basınının kalıntılarından esinlenerek kocası hakkında verdiğim karar nedeniyle kin ve öfkeyle yazmıştır" ifadelerini kullandı. Alçı ise, "FETÖ denen rezil örgüte saklanarak faşist zihniyet gizlenemez. Kocamla alakası yok" dedi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Nagehan Alçı ve şikayetçi hakim Hakkı Yalçınkaya katıldı. Sanık Nagehan Alçı savunmasında, "Yazımda herhangi bir şekilde hakaret söz konusu değildir. Anayasa'ya göre fikir ve kanaat özgürlüğümü kullandım. Bu özgürlükler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de güvence altına alınan özgürlüklerdir. Hrant Dink'in katledilmesiyle sonuçlanan sürecini anlattım. Katledilmeden önce nasıl linç edildiği ortadadır. Hrant Dink katledildikten sonra oğlu Arat Dink ve Agos Gazetesi'nin imtiyaz sahibi 301. madde kapsamında yargılandılar. Davaya müşteki hakim baktı ve sanıkların cezalandırılmasına karar verdi. Hrant Dink'i ölüme götüren linci yapanların başında Kemal Kerinçsiz gelmektedir. Müşteki ile Kemal Kerinçsiz'in görüşmeleri kamuoyuna yansımıştır. Ben Kemal Kerinçsiz'in zihniyetiyle mücadele ediyorum, etmeye de devam ediyorum. İfade hürriyetimi kullandım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"KOCASI HAKKINDA VERDİĞİM KARAR NEDENİYLE KİNLE YAZMIŞTIR"

Söz alan şikayetçi hakim Hakkı Yalçınkaya ise "Sanık eşi hakkında karar verdiğimden haberdar mı?" dedi. Sanık Alçı ise "Haberim yoktur" diye cevap verdi. Yalçınkaya şikayetinin devam ettiğini belirterek "Hrant Dink öldürüldüğü tarihte Malatya'da icra hakimiydim. Ayrıca Dink'in dosyası Yargıtay'da onanmıştır. Ben dosyaya bakmadım. Bir hakimin herhangi bir dosyadan verdiği karar yıllar önce öldürülmüş bir kişinin ölümüne sebep oldu diyerek tarih ve mahkeme kararı gösterilmeden ortaya konulması dalaveredir. Okuyucuyu yanıltmaktır. FETÖ basınının kalıntılarından esinlenerek kocası hakkında verdiğim karar nedeniyle kin ve öfkeyle yazmıştır" dedi. Şikayetçi Yalçınkaya, Kemal Kerinçsiz ile telefon konuşması olmadığını da belirtti.

"KOCAMLA ALAKASI YOK"

Sanık Nagehan Alçı ise "Bir kerede daha ne kadar haklı olduğumu gördüm. Müştekinin iftirasından haberdar değilim. Kocam üzerinden yapmış değilim. FETÖ medyası iddiasını reddediyorum. Ben açık kaynaklardan araştırma yaparak yazı yazan biriyim, çok net yorum yaptım. Bu faşist zihniyetle sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. FETÖ denen rezil örgüte saklanarak faşist zihniyet gizlenemez. Kocamla alakası yok" dedi. Şikayetçi Hakkı Yalçınkaya, "Faşist" sözleri üzerine tepki gösterdi. Duruşmada müşteki Yalçınkaya ve sanık Alçı arasında tartışma çıkması nedeniyle hakim duruşma düzenine uymaları konusunda tarafları uyardı. Müşteki Yalçınkaya, tartışmanın ardından tepki göstererek duruşmadan ayrıldı.

SAVCI CEZA İSTEDİ DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Nagehan Alçı hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Duruşma ertelendi. (DHA)


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