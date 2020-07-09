HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nagehan Alçı’nın 2 yıl 4 ay hapsi isteniyor

Nagehan Alçı’nın 2 yıl 4 ay hapsi isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya, köşe yazısında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci Nagehan Alçı'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonunda Nagehan Alçı'nın "alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Nagehan Alçı’nın 2 yıl 4 ay hapsi isteniyor

İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Hakim Hakkı Yalçınkaya, köşe yazısında kendisine hakaret eden gazeteci Negehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı’nın “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

“HRANT DİNK’İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU” İDDİASI

Hakim Yalçınkaya’nın şikayet dilekçesinde, Alçı’nın yazısında Hrant Dink’in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğunu hatırlatarak, “Hrant Dink’i ölüme götüren veya ölümüne neden olan kararı yazmış değilim. Hrant Dink’in öldürüldüğü tarihte Malatya İcra Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordum” dedi.

Hakim Yalçınkaya, Negahan Alçı’nın bu yazısıyla kendisinin hedef gösterildiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Ayşe Karaman'ın annesi mahkemenin kararına böyle isyan ettiAyşe Karaman'ın annesi mahkemenin kararına böyle isyan etti
Levent Özeren kimdir? Levent Özeren kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

İddialar bitmiyor! 'Genital organına kaba davrandı'

İddialar bitmiyor! 'Genital organına kaba davrandı'

Yürekleri dağlayan feryat: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Yürekleri dağlayan feryat: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Diğer Haberler
Antalya Barosu'ndan adliye önünde oturma eylemi

Antalya Barosu'ndan adliye önünde oturma eylemi

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! İki ile ateş düştü

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Feci kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Feci kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bakırköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı

İstanbul'da bir ilçede havai fişek kullanımı yasaklandı

Seyir halindeki otobüs yandı

Seyir halindeyken dehşeti yaşadılar

Ayşe Karaman'ın annesinden mahkemenin kararına tepki

Ayşe Karaman'ın annesi mahkemenin kararına böyle isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.