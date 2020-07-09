Nagehan Alçı’nın 2 yıl 4 ay hapsi isteniyor

İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Hakim Hakkı Yalçınkaya, köşe yazısında kendisine hakaret eden gazeteci Negehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı’nın “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

“HRANT DİNK’İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU” İDDİASI

Hakim Yalçınkaya’nın şikayet dilekçesinde, Alçı’nın yazısında Hrant Dink’in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğunu hatırlatarak, “Hrant Dink’i ölüme götüren veya ölümüne neden olan kararı yazmış değilim. Hrant Dink’in öldürüldüğü tarihte Malatya İcra Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordum” dedi.

Hakim Yalçınkaya, Negahan Alçı’nın bu yazısıyla kendisinin hedef gösterildiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.



