Nagehan Alçı uyardı! Hemen harekete geçtiler

Nagehan Alçı, tatili sırasında acı bir olaya tanık olmuş, su altı maskesi takan bir çocuğun yoğun bakıma kaldırıldıgını köşesinde yazmıştı. Yazıdan günler sonra kötü haber gelmis Alçı çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı Alçı'nın iddiasına göre maskelerin üzerinde artık bir uyarı notu bulunuyor. İşte Alçı'nın o gelişmeyi anlattığı yazısının ilgili kısmı;
Önceki akşam yayındayken bir okurumdan telefonuma mesaj geldi. Siyaset konuşuyorduk. Ankara’daki gelişmeleri yorumluyorduk. Ama gelen mesajla kulaklarım duymaz oldu. Öyle heyecanladım ve duygulandım ki…
'SİZİN ISRARINIZ ÜZERİNE YAPIŞTIRDIKLARINI SÖYLEDİLER'
Bakın aynen şöyle diyordu okurum: ‘Nagehan Hanım, tatil alışverişi yaparken kendimize maske almaya karar verdik. Sizin yazılarınızı takip ettiğimiz için hemen aklımıza küçük Doruk geldi. Mağaza yetkilisini çağırtıp sorduk. Maske hakkında bilgi aldık. Üzerine iki uyarıcı sticker yapıştırmışlar. 0-10 yaş sınırı ve maske ile atlanmaz uyarısı… Sizin ısrarlı yazılarınız üzerine yapıştırdıklarını söylediler. Daha önce yokmuş. Yeni Doruk’lar ölmesin diye ciddi bir şekilde yazmış olduğunuz yazılar ve sorumlu gazetecilik anlayışınız için teşekkür ederiz.’
Bir de maskenin fotoğrafını göndermişler. Üzerindeki uyarıları görmeniz için burada yayınlıyorum.
Ne kadar buruk bir sevinç hissettiğimi burada tarif etmem zor. Doruk zaman zaman aklıma geliyor ve onunla ilgili düşüncelerimi hep geriye itiyordum. Zira düşündükçe, hele beynim otomatik olarak ailesi ve ikizini hatırlattıkça dipsiz bir uçuruma düşüyor gibi oluyorum. Ama ilk kez bu mesajla Doruk’un hiç görmediğim yüzü hayalimde canlandı. O melek bir şeyleri değiştirerek gitti, diye düşündüm. İnanın hayatta gerçek bir şeye dokunmak geriye kalan herşeyi teferruat haline getiriyor…
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