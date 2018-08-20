HABER

Nagehan Alçı uyardı! Hemen harekete geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 08:22 | Son Güncelleme

Tatilde tanık olduğu vahim bir olayı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, su altı maskelerinin üzerine uyarı yazısı asılması gerektiğini belirtmişti. Alçı'nın yazıları üstüne firmalar harekete geçti. Maskelerin üzerine '0-10 yaş sınırı ve maske ile atlanmaz uyarısı' yapıştırıldı.

Nagehan Alçı uyardı! Hemen harekete geçtiler

Nagehan Alçı, tatili sırasında acı bir olaya tanık olmuş, su altı maskesi takan bir çocuğun yoğun bakıma kaldırıldıgını köşesinde yazmıştı. Yazıdan günler sonra kötü haber gelmis Alçı çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı Alçı'nın iddiasına göre maskelerin üzerinde artık bir uyarı notu bulunuyor. İşte Alçı'nın o gelişmeyi anlattığı yazısının ilgili kısmı;

Önceki akşam yayındayken bir okurumdan telefonuma mesaj geldi. Siyaset konuşuyorduk. Ankara’daki gelişmeleri yorumluyorduk. Ama gelen mesajla kulaklarım duymaz oldu. Öyle heyecanladım ve duygulandım ki…

'SİZİN ISRARINIZ ÜZERİNE YAPIŞTIRDIKLARINI SÖYLEDİLER'

Bakın aynen şöyle diyordu okurum: ‘Nagehan Hanım, tatil alışverişi yaparken kendimize maske almaya karar verdik. Sizin yazılarınızı takip ettiğimiz için hemen aklımıza küçük Doruk geldi. Mağaza yetkilisini çağırtıp sorduk. Maske hakkında bilgi aldık. Üzerine iki uyarıcı sticker yapıştırmışlar. 0-10 yaş sınırı ve maske ile atlanmaz uyarısı… Sizin ısrarlı yazılarınız üzerine yapıştırdıklarını söylediler. Daha önce yokmuş. Yeni Doruk’lar ölmesin diye ciddi bir şekilde yazmış olduğunuz yazılar ve sorumlu gazetecilik anlayışınız için teşekkür ederiz.’

Bir de maskenin fotoğrafını göndermişler. Üzerindeki uyarıları görmeniz için burada yayınlıyorum.

Ne kadar buruk bir sevinç hissettiğimi burada tarif etmem zor. Doruk zaman zaman aklıma geliyor ve onunla ilgili düşüncelerimi hep geriye itiyordum. Zira düşündükçe, hele beynim otomatik olarak ailesi ve ikizini hatırlattıkça dipsiz bir uçuruma düşüyor gibi oluyorum. Ama ilk kez bu mesajla Doruk’un hiç görmediğim yüzü hayalimde canlandı. O melek bir şeyleri değiştirerek gitti, diye düşündüm. İnanın hayatta gerçek bir şeye dokunmak geriye kalan herşeyi teferruat haline getiriyor…

2110771_9d7cb6180aa1f4530558b93ff8b850a7

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
FETÖ'cüler kurban pazarında ortaya çıktı!FETÖ'cüler kurban pazarında ortaya çıktı!
İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi'nde 'döner sermaye' gerginliği!İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi'nde 'döner sermaye' gerginliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı sualtı maskesi

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

İlginizi Çekebilir

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

Kars ağustos ayında kışı yaşadı! Her yer beyaza büründü

Kars ağustos ayında kışı yaşadı! Her yer beyaza büründü

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

FETÖ'cüler kurban pazarında ortaya çıktı!

FETÖ'cüler kurban pazarında ortaya çıktı!

İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi'nde 'döner sermaye' gerginliği!

İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi'nde 'döner sermaye' gerginliği!

Günlük burç yorumları: 20 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 20 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Bayram mesajları gönder - 2018 Kurban Bayramı mesajları - Resimli bayram mesajları

Bayram mesajları gönder - 2018 Kurban Bayramı mesajları - Resimli bayram mesajları

AK Parti'de MKYK ve MYK'daki değişimlerden sonra belediyelerde de köklü değişime gidiliyor!

AK Parti'de MKYK ve MYK'daki değişimlerden sonra belediyelerde de köklü değişime gidiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.