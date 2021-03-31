Nagehan Alçı’ya adli para cezası

İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Nagehan Alçı Kütahyalı, ’kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya, gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı’nın bir yazısında, ‘Hrant Dink’i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Çağlayan Adliyesi’nde hala asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor’ dediği için şikayetçi olmuştu. Hakim Yalçınkaya’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nagehan Alçı Kütahyalı hakkında dava açılmıştı. Nagehan Alçı Kütahyalı’nın, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Hakimlere hakareti alışkanlık haline getirmiştir"

Duruşmada şikayetçinin devam ettiğini söyleyen müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya, "Çok mağdurum. Hakimlere hakareti alışkanlık haline getirmiştir. Eşi hakkında verdiği karar için Hakim Dursun Ali Gümüş’e de hakaret etmiştir. Bu yazıda Türk milletine hakaret ettiğini, Ermeni tezlerine hizmet ettiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya katılmadıklarını söyleyen Nagehan Alçı’nın avukatı Esennur Ezgi, "Müvekkilim müştekiye karşı kesinlikle hakarette bulunmamıştır. Açık kaynak bilgilerine dayanarak yazısını yazmıştır. Kişilik haklarına saldırı söz konusu değildir. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanık Nagehan Alçı’yı ’kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı.

Öte yandan Alçı’nın avukatı Esennur Ezgi, karara karşı itiraz dilekçesi sundu.