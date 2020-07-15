Nakdi destek ücreti ne kadar, nasıl sorgulanır? Ücretsiz izin maaş desteği ne zamana kadar verilecek?

Nakdi destek yani ücretsiz izin parasından 17 Nisan 2020 tarihinden sonra ücretsiz izne çıkartılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlar faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği için 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı vardı. Ücretsiz izin parası desteği için bu şartları sağlamayan kişiler seçilmişti.

Koronavirüs salgınından dolayı iş yerleri çalışanlarını ücretsiz izne ayırmak zorunda kalmış, birçok iş yeri de kapısına kilit vurmuştu. Bazı iş yerleri de devletten kısa ödenek desteği alarak, çalışanlarının kısa ödenek almasına destek olmuştu. Bu süreçte ücretsiz izne ayrılan vatandaşlar da düşünülerek onlar için günlük 39,24 TL ‘ye denk gelen nakdi destek ücreti verilmesi kararı alınmıştı. Nakdi destek nedir sorusunun cevabını böylece vermiş olalım. Peki kimler nakdi destek alabilir, nakdi destek alma şartları nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara veriliyordu, peki yeniden nakdi destek için başvuru yapılabilir mi?

Ücretsiz izin parası için nasıl başvuru yapılır, başvuru tarihi geçti mi?

Ücretsiz izne ayrılanlar için verilen nakdi destek başvuruları İŞKUR ve SGK üzerinden yapılıyor. Nakdi destek ödemesi ise her ayın 8’inden sonra yapılıyor. Nakdi destek ücreti yardımı başvuruları için şu an net tarih belirlenmedi. Başvuru sorgulama için İŞKUR, SGK ya da Alo 170’i arayarak destek alabilirsiniz.

Ücretsiz izin desteği sorgulama / Nakdi destek ücreti sorgulama ekranı

Ücretsiz izin desteğini almaya hak kazananlar her ayın 8’inde yatacak olan parayı, nakdi destek sorgulama ekranı üzerinden sorgulamaya başladılar. Peki nakdi ücret desteği nasıl öğrenilir, ücretsiz izin desteği sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır?

Ücretsiz izin desteğinin ne kadar olduğunu iki şekilde öğrebilir, bunun için İŞKUR giriş bilgilerine ya da E-Devlet giriş bilgilerini öğrenmeniz gerekecek. Eğer E-Devlet giriş şifreniz yoksa, en yakın PTT Şubesi’ne giderek ücret karşılığı E-Devlet şifrenizi alabilirsiniz. Nakdi destek ödeme bilgilerinize ulaşmak içi E-Devlet şifrenizle aşağıdaki linkten sorgulama yaparak, nakdi destek ücreti ne kadar yatmış öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, ne zamana kadar nakdi ücret desteği verilecek?

Ücretsiz izin desteği alan kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ücretsiz izin desteği ne zamana kadar verilecek sorusu oldu. Henüz iş başı yapamamış hala ücretsiz izinde olan vatandaşlar 39,24 TL günlük ödeme alarak ihtiyaçlarının bir kısmını ancak karşılayabiliyordu. Bir an önce iş başı yapmak isteyen vatandaşlar bir yandan da nakdi ücret desteğinin kesilmesinden korkuyor. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla nakdi destek ödemesini bir ay daha uzatıldığını söylemişti. Ücretsiz izin desteğinin iş başı yapmamış vatandaşlar tarafından iş başı yapana kadar uzatılması bekleniyor.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.

