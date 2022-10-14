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  4. Nakliye esnasında devrildi! Kovandan çıkan arılar sonu oldu... Bu yıl başlamıştı

Nakliye esnasında devrildi! Kovandan çıkan arılar sonu oldu... Bu yıl başlamıştı

14.10.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Tunceli'de meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra bu yıl arıcılığa başlayan 55 yaşındaki Kenan Duman, nakliye sırasında devrilen kovandan çıkan çok sayıda arının sokması sonucu hayatını kaybetti. Duman’ın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Nakliye esnasında devrildi! Kovandan çıkan arılar sonu oldu... Bu yıl başlamıştı

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konak mezrasında meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra bu yıl arıcılığa başlayan Kenan Duman’ın, başka bölgeye taşıyacağı kovanlarından biri nakliye sırasında düştü. Kovandan çıkan çok sayıda arının saldırısına uğrayan Duman, nakliyecilerin ‘Biz götürelim’ ısrarına rağmen, tek başına aracına binerek hastaneye doğru yola çıktı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Taşıma işini bitirip yola çıkan nakliyeciler, Duman’ın aracını Aktuluk Mahallesi yakınında gördü. Duman'ı aracın içinde baygın gören nakliyeciler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Duman'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Duman’ın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
arı saldırı
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