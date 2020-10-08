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  4. Nallıhan’da 4 bin 500 çeltik balyası kül oldu

Nallıhan’da 4 bin 500 çeltik balyası kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 22:38 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir tarlada 4 bin 500 çeltik balyası yanarak kül oldu.Yangın, akşam saatlerinde Nallıhan ilçesi Uluköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir tarlada 4 bin 500 çeltik balyası yanarak kül oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Nallıhan ilçesi Uluköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bir tarlada bulunan çeltik balyaları aniden yanmaya başladı. Alevlerin diğer çeltik balyalarına sıçraması sonucunda yangın büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, 4 bin 500 balya çeltiğin kül olduğu tespit edildi.

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