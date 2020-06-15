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Nar kabuklu pastil koronavirüsü yüzde 91 oranında yok ediyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.06.2020 16:57 | Son Güncelleme

İtalya'da koronavirüs ile yapılan klinik çalışmayı yorumlayan Prof. Dr. Erdem Yeşilada, koronavirüs ile mücadelenin başladığı ilk günden bu yana koruyucu tedbirlerin önemine dikkat çekti. öncelikle ağız ve boğaz bölgesinin korunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Erdem Yeşilada, İtalya’da COVID 19 pozitif vakaları üzerinde yapılan bir klinik çalışmanın bunu bir kez daha kanıtladığının altını çizdi.

Nar kabuklu pastil koronavirüsü yüzde 91 oranında yok ediyor!

Geçtiğimiz hafta yayınlanan klinik çalışmanın sonuçlarını açıklayan İtalyan araştırmacı Prof. Dr. Ezio Bombardelli; “Virüsün ilk kuluçka merkezinin tükürük ve boğaz hattı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu hat üzerinden gerçekleştirilecek bir müdahale ile virüs yayılmadan önünü kesmek mümkün. Nar kabuğu özütü içeren pastil 3. günde virüsü %91 oranında öldürüyor’’ dedi.

PASTİL FORMU DAHA UZUN SÜRE ETKİ GÖSTERİYOR

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Prof. Dr. Erdem Yeşilada; “İtalya’da yapılan son araştırma gösteriyor ki bitki özütlerinin standardize pastil formunda kullanılması vücuda yeni giren virüs üzerinde daha fazla etki gösteriyor. Virüs hücrelere yerleşemeden pastil ağızda bir bariyer oluşturarak virüsün hücrelere girişini engelliyor. Böylece boğaz bölgesine bir set oluşturarak, virüsün akciğere ulaşmasını engelliyor. Nar kabuğu özütünün hücre içi antiviral etkilerinden de bahseden Prof. Dr. Yeşilada, doğru pastil kullanımı ile hem virüsten korunabilir hem iyileşmeyi hızlandırabilir hem de başkalarına bulaştırma riskini minimuma indirebiliriz” dedi.

'YENİ NORMAL'DE PASTİLLE KORUNUN

Prof. Dr. Yeşilada; “Karantinanın aşamalı olarak kaldırıldığı ve normal düzene geçmeye çalıştığımız bu dönemde toplu taşıma, AVM, market gibi yerlere giderken ağzınıza bu pastillerden birer tane atarak hem kendinizi koruyabilir hem de virüsün bulaşmasını engelleyebilirsiniz” uyarısında bulundu.

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