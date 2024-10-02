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"Narin Güran'ın kimliği çuvalda bulundu" iddialarına Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den yanıt geldi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.10.2024 10:40
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili sır perdesi hala aralanamadı. Soruşturma hala devam ederken Narin'in kimliğinin çuvalda bulunduğu yönündeki iddialar gündem olmuştu. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren bu iddialar hakkında sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Küçük Narin'in cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunmuştu. Konuyla ilgili titizlikle yürütülen soruşturma hala devam ediyor. Narin'in katledilmesine ilişkin Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

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"NARİN'İN KİMLİĞİ ÇUVALDA BULUNDU" İDDİALARINA YANIT

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Eren, "Narin'in kimliği çuvalda bulundu" iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Narin’in kimliğinin otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp kurumuna Narin’in abisi Baran tarafından teslim edildiğinin bilgisini aktaran Eren, "İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi" ifadelerini kullandı.

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OTOPSİ YAPILDIĞI GECE TESLİM EDİLMİŞ...

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

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"Narin’in soruşturma sürecini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Baromuzun oluşturduğu komisyon çalışmalarını özenle sürdürmektedir.

Kamuoyunun bir an önce fail/lerin hak ettikleri cezayı alması konusundaki haklı beklentisinin farkındayız.

Bu beklenti ile kamuoyunun ve basının dosyaya olan ilgisini soruşturma süreci açısındna çok değerli buluyor ve önemsiyoruz. Ancak gerçek olmayan ve yine bir çok yerde paylaşılan bu ve benzeri bilgilerin soruşturma sürecine bir faydası olmayacağını da belirtmek istiyorum. Narin’in kimliği otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp kurumuna gelen Narin’in abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi.

İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi. Doğru bilgilendirme için zaman zaman bu ve benzeri yanlış bilgileri düzeltme gereksinimi duyuyoruz

Daha öncede ifade ettiğim üzere NARİN için ADALET demeye ve mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
cinayet soruşturma Narin Güran
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