Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada flaş detay! Aile meclisi her akşam toplanmış

Tüm Türkiye merakla küçük Narin'in faillerinin bulunmasını bekliyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir bilgi ortaya çıktı. Halk TV muhabiri Ferit Demir bölgeden sıcak bilgileri aktardı. Demir, aile meclisi Narin'in kaybolduğu ilk günden itibaren her akşam toplandıklarını söyledi.

AMCA HERKESE YANLIŞ BİLGİ VERDİRMİŞ

İşte Ferit Demir'in aktardıkları;

"Bugün önemli itiraflar geldi. Bunlar soruşturmayı değiştirecek cinsten itiraflardır. Narin'in 15.15'ten sonra evine gidip katledildiği artık bir gerçek. Jandarma kayıtlarında Narin'in 17.40'ta amcası Hüseyin Güran'ın evine gittiği defalarca belirtilmişti ama bunun bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Narin'in kuzeni Birsen Güran bu sabahki sorguda 14'te evlerine geldiğini itiraf etti. Neden saatin 17.40 dedikleri sorulduğunda; tutuklu amca Salim Güran'ın bütün aileye 'saat olarak 17.40'ı söyleyin' dediği itiraf edildi. Bütün ailede organize bir yalan ve kötülük söz konusu.

AİLE MECLİSİ NARİN'İN KAYBOLMASINDAN SONRA HER AKŞAM TOPLANDI

Aile meclisi Narin'in kaybolduğu ilk günden itibaren her akşam toplandılar. Toplandıkları odalara da cep telefonlarını koymamışlar. Bu kadar da bilinçli bir toplantı. O toplantıda da kararlar alınmış ve yayılmış. Savcı sorduğunda 'biz de arama çalışmalarına yardım edelim diye toplandık konuştuk' diyorlar. Oysa hiçbiri bir aramaya katılmıyorlar.

Köydeki bütün erkeklere davetiye dağıtma görevi verilirken bir tek tutuklu amca Salim Güran'a bu görev verilmiyor. Bunun nedeni de köyden hiç ayrılmamasını sağlamakmış."