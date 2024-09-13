HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin'in annesinin hareketi kafaları karıştırdı! 'Devlet istiyor, gizli' diyerek sağlıkçılara kanını aldırdı, jandarma hemen müdahale etti

Narin'in annesinin hareketi kafaları karıştırdı! 'Devlet istiyor, gizli' diyerek sağlıkçılara kanını aldırdı, jandarma hemen müdahale etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.09.2024 14:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narin'in kayıp olduğu dönemde annesi Yüksel Güran'ın kapılarında duran ambulanstaki sağlıkçılara kanını aldırdığı ortaya çıktı. Anne Güran kanı aldırırken de, "Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak" ifadelerini kullandı. Jandarma, gizli bir test olmayacağını söyleyerek o kanı anneden aldı ve sağlıkçıların ifadesine başvurdu. Annenin neden böyle bir şeye kalkıştığı ise öğrenilemedi ancak kafaları karıştırdı.

Türkiye, Narin Güran cinayetini konuşmaya devam ederken ortaya yeni çıkan bilgiler ise dikkat çekmeye devam ediyor. 19. günde Narin'in cansız bedeni bulunmuştu. Dün de içlerinde aile üyelerinin de olduğu 8 kişi tutuklanmıştı. Kayıp Narin'in henüz cansız bedeni bulunmadığını dönemde anne Yüksel Güran'ın sağlıkçılara yaptığı bir oyun ise kafaları karıştırdı.

df93deb7-47c1-4d78-a0ba-7075b9d2b0a3

"DEVLET İSTİYOR, GİZLİ BİR TEST YAPILACAK"

Didem Arslan Yılmaz'ın programında Narin'in annesiyle ilgili anlatılanlar şaşkınlık yarattı. Bölgeden alınan haberlere göre anne Yüksel Güran'ın, Narin'in kaybının 5'i ile 10'uncu günü arasında evine çağırdığı ambulanstaki hemşirelere "Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak" iddiasıyla, yanında götürdüğü şırınga vasıtasıyla kanını aldırdığı ortaya çıktı.

NAR

"TEYİTLİ BİR BİLGİDİR"

Programda olayı anlatan muhabir şu ifadeleri kullandı; "Öncelikle bu bahsedeceğim şey teyitli bir bilgidir. İlgili resmi kurumlardan da bunun doğruluğu teyit edilebilir Didem Hanım. Narin'in kaybının 5'i ile 10'uncu günü arasında, 5-6-7 o civarlarda… Yani çocuk kayboldu daha 1 hafta falan. Anne evden iki tane erkek gönderiyor, kapıda hazırda bir ambulans bekletiliyor. Ve anne evden 2 tane erkek gönderiyor. Ambulanstakilere annenin tansiyonunun düştüğü ambulans uygunsa gelmek istediği aktarılıyor.

NAR1

"TANSİYON İŞİ BU KADAR UZUN SÜRMEZ"

Tabii ki görevli hemşireler de ambulansın arka tarafını hazırlıyorlar. Bir süre sonra Anne Yüksel Güran ambulansa geliyor. 3 tane çalışan var o ambulansta, 2 tane hemşire ve bir sağlık görevlisi daha. 2 hemşire ile birlikte Anne Yüksel Güran ambulansın arkasına biniyor. Normalde tansiyonu düştüğü için işte tansiyona bakacaklar ve bu çok kısa bir süre ancak bu süre uzayınca 3'üncü sağlık görevlisinin dikkatini çekiyor ve ambulansın kapısına doğru gidiyor. Tam kapıyı tıklatacakken içeriden Yüksel Güran çıkıyor ve eve doğru gidiyor. Tabi 3'üncü sağlık görevlisi bu iki hemşireye soruyor diyor ki; Neden bu kadar uzun sürdü? Bir tansiyon işi bu kadar uzun sürmez bir problem mi var?

NARST

"HEMEN JANDARMAYA HABER VERMEMİZ LAZIM"

Hemşireler de diyor ki; Göğsünden bir şırınga çıkarttı. Bize dedi ki: Jandarmalar benden gizlice kan alınmasını istedi. Onlara vereceğim, benim kanımı alır mısınız? Onların da bir anlık boşluğuna geliyor ve bu kanı alıyorlar anneye veriyorlar. Tabi diğer sağlık görevlisi diyor ki böyle bir şey olur mu yanında jandarma yok yani bunu yapamayız. Hemen jandarmaya haber vermemiz lazım.

HEMŞİRELER DE İFADE VERİYOR

Jandarmaya bilgi veriliyor, bu konu ile alakalı tutanak tutuluyor. Bununla ilgili resmi evraklar mevcuttur. Tutanak tutuluyor hatta bu iki hemşire bu konu ile alakalı ifade veriyor. O kan da gelinip Yüksel Güran'dan alınıyor. Böyle bir talebi Jandarmanın kesinlikle olmamış. Kaldı ki böyle bir şeye ihtiyaç hasıl olsa bile bunun gizlice alınmasına gerek yok. İlgili kurumlardan teyit edilebilecek bir bilgi. Böyle bir olay yaşanıyor."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan kan anne Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Bir anda ortalık karıştı: O anlar kamerada

Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Bir anda ortalık karıştı: O anlar kamerada

Merkez Bankası Eylül ayı dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Eylül ayı dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı! Diğer öğrencilere gözetleme görevi verdi

16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı! Diğer öğrencilere gözetleme görevi verdi

Tavşantepe'nin işbirlikçileri! Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar

Tavşantepe'nin işbirlikçileri! Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar

Turist yağdı! Akın akın geldiler ama... O gerçek esnafı şoke etti

Turist yağdı! Akın akın geldiler ama... O gerçek esnafı şoke etti

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.