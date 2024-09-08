Narin'in haberini verirken gözyaşlarına boğuldu! 'Bir şey gördüm' diyerek açıkladı: 'Söylemem soruşturmaya büyük zarar verir'

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günler sonra kahreden haber geldi. Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulundu.

Narin'in öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Siyasilerden, ünlü isimlere kadar herkes Narin'in öldürülmesiyle ilgili peş peşe açıklama yaptı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Narin'in haberini verirken gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin de kızı olduğunu ifade eden Altıntaş, dün köyde bir şey gördüğünü ifade ederek "Soruşturma kapsamında bunu söylemiyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir" dedi.

Altıntaş şunları ifade etti:

"BİR BİLGİDEN DOLAYI UMUTLUYDUM"

"Ben buradan insanlara güzel haberler vermek isterdim ama bunu da ümit ediyordum. Binde bir ihtimal Narin'in yaşadığına ilişkindi. Şu anda söyleyemiyorum ben de o konuda bir bilgiden dolayı umutluydum. Artık sonradan mı bırakıldı, binlerce defa arandı.

"NARİN'İN YAŞAMADIĞINI DÜN HİSSETTİM"

Sabah zaten duyduğumda şoka girmiştim. Dün aslında bir şeye tanık oldum aslında bunu hissettim söylemiyorum. Narin'in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm bundan dolayı hissettim. Soruşturma kapsamında bunu söylemiyorum. O köydeki herkesi çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir."