HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Narin'in haberini verirken gözyaşlarına boğuldu! 'Bir şey gördüm' diyerek açıkladı: 'Söylemem soruşturmaya büyük zarar verir'

Narin'in haberini verirken gözyaşlarına boğuldu! 'Bir şey gördüm' diyerek açıkladı: 'Söylemem soruşturmaya büyük zarar verir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.09.2024 16:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kayıp Narin'in günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Canlı yayında Narin'in haberini veren muhabir gözyaşlarına boğuldu. Dün bir şey gördüğünü ama söylemeyeceğini ifade eden muhabir "Soruşturmaya çok büyük zarar verir" dedi.

Narin'in haberini verirken gözyaşlarına boğuldu! 'Bir şey gördüm' diyerek açıkladı: 'Söylemem soruşturmaya büyük zarar verir'

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günler sonra kahreden haber geldi. Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulundu.

Narin'in öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Siyasilerden, ünlü isimlere kadar herkes Narin'in öldürülmesiyle ilgili peş peşe açıklama yaptı.

Ekran görüntüsü 2024-09-08 162500

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Narin'in haberini verirken gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin de kızı olduğunu ifade eden Altıntaş, dün köyde bir şey gördüğünü ifade ederek "Soruşturma kapsamında bunu söylemiyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-09-08 162725

Altıntaş şunları ifade etti:

"BİR BİLGİDEN DOLAYI UMUTLUYDUM"

"Ben buradan insanlara güzel haberler vermek isterdim ama bunu da ümit ediyordum. Binde bir ihtimal Narin'in yaşadığına ilişkindi. Şu anda söyleyemiyorum ben de o konuda bir bilgiden dolayı umutluydum. Artık sonradan mı bırakıldı, binlerce defa arandı.

"NARİN'İN YAŞAMADIĞINI DÜN HİSSETTİM"

Sabah zaten duyduğumda şoka girmiştim. Dün aslında bir şeye tanık oldum aslında bunu hissettim söylemiyorum. Narin'in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm bundan dolayı hissettim. Soruşturma kapsamında bunu söylemiyorum. O köydeki herkesi çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe aldı!

Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe aldı!

Narin'den sonra Leyla yeniden gündeme geldi!

Narin'den sonra Leyla yeniden gündeme geldi!

Çok konuşulacak iddia: "Aile cinayeti biliyordu!"

Çok konuşulacak iddia: "Aile cinayeti biliyordu!"

İstanbul'daki mezarda esrarengiz olay! Çapayı vurunca fark etti

İstanbul'daki mezarda esrarengiz olay! Çapayı vurunca fark etti

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

Kılıçlı yemin töreni sonrası TSK'da gündem yaratacak istifa

Kılıçlı yemin töreni sonrası TSK'da gündem yaratacak istifa

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.