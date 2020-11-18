Narkolepsi nedir? Narkolepsi hastalığı nasıl anlaşılır?

Kişilerde gündüz aşırı uyuma eğilimi yaratan narkolepsi hastalığı ile baş etmek tek başına mümkün değildir. Bunun için mutlaka bir uzmandan yardım almak gereklidir. Hastalığın seyri ilk başlarda bireyler tarafından tam olarak anlaşılamayabilir. Ancak ilerlemesi durumunda bireylerin yaşam kalitesini etkiler.

Narkolepsi Ne Demek?

“Narkolepsi ne demek?” sorusuna verilebilecek en net cevap: “Kronik hale gelmiş uyku bozuklukları.” olabilir Narkolepsi teşhisi konulan hastalar genellikle uykuya çok zor geçerler ve kısa süre sonra uyanırlar. Üstelik bu uyanıklık hali de yeterli ve kaliteli uyku alımı sağlanmadığı için çok verimli değildir. Genellikle hastaların uyanık olduğu dönemlerde dikkat dağınıklığı ve odaklanma eksikliği gibi problemler ile karşılaşması muhtemeldir. Düzensiz uyku gün içerisinde hastaların ani uyuma isteği gibi şikayetlerinin olmasına yol açarken bireylerin yaşam kalitesini ciddi oranda etkiler.

Narkolepsi Rahatsızlığı Semptomları Nelerdir?

“Hastalık nasıl seyrediyor?” sorusu pek çok kişinin aklına takılan sorulardandır. Esasında bu uyku bozukluğunun iki türü bulunur. Bunlardan ilki tıp dilinde katapleksi ismi ile anılan kas sisteminde hasarlara yol açan türüdür. Narkolepsi ve katapleksi aynı anda görülmesi sıklıkla rastlanan bir durumdur. Hastalar böyle dönemlerde istemsiz kas hareketleri sergilerler. Süreç sona erdikten sonra ise hastaların ciddi kas ağrıları meydana gelir. İstemsiz olarak yaşanan kas yoğunluğu sonrasında hastalar genellikle yorgun ve güçsüz olurlar. Bu durum sürekli devam ederek bireylerin ruhsal anlamda ciddi problemler yaşamasına neden olur. Katapleksi görülmeyen narkolepsi türü de vardır. Katapleksi görülen türü tip 1 olarak adlandırılırken katapleksi görülmeyen türü tip 2 olarak adlandırılır. Hastalığın görülmesi 10 yaştan başlayarak 30 yaşına kadar mümkündür. Kronik hale gelmesi ise uzun bir süreç sonucu olur.