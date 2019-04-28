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Narkotik Eğitim Tırı Amasya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Vali Osman Varol: - "Çok başarılı bir çalışma olmuş. Burada yazılımlarla ve interaktif bir şekilde uyuşturucunun insan bünyesine verdiği zararı çok iyi anlatmış"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi" kapsamında, vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan Narkotik Eğitim Tırı, Amasya'ya geldi.

Yavuz Selim Meydanı'na park eden tırı Amasya Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ile kurum müdürleri ve öğrenciler gezdi.

Vali Varol ve beraberindekilere, eğitmenler tarafından uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgiler verildi.

Varol, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda Amasya'nın Türkiye ortalamasına göre geride olduğunu, tamamen bitirmek için her türlü mücadeleyi verdiklerini söyledi.

Bağımlılıktan uzak durmanın ve kurtulmanın yolunun iyi bir eğitimden geçtiğinin altını çizen Varol, şunları kaydetti:

"Bu projeyi hazırlayan ekibi tebrik ediyorum. Çok başarılı bir çalışma olmuş. Burada yazılımlarla ve interaktif bir şekilde uyuşturucunun insan bünyesine verdiği zararı çok iyi anlatmış. Ayrıca bu sürece nasıl başlandığını, bunun kişi üzerinde oluşturacağı etkileri, belirtilerini, dışarıdan birisinin uyuşturucu kullanan birisini nasıl tanıyabileceğini çok güzel anlatmış. Uyuşturucunun öncelikle ne olduğunu daha sonra kendilerine nasıl bulaşacağını ve bunun oluşturabileceği olumsuz etkileri anlatan, çok kısa bir süre içerisinde bu konuda bir bilinç yaratabilecek bir çalışma olmuş."

Varol, Amasya'da 4 gün kalacak Narkotik Eğitim Tırı'nı bütün vatandaşların ziyaret etmesini istedi.

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