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NASA, Curiosity'nin öz çekim fotoğrafını yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:48 | Son Güncelleme

NASA, Curiosity'nin öz çekim fotoğrafını yayımladı

CAPE CANAVERAL (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin öz çekim fotoğrafını yayımladı.

NASA'nın yayımladığı panoramik fotoğrafta, Curiosity'nin, bu yaz kızıl gezegeni etkisi alan toz fırtınasından kalma ince bir toz tabakasıyla kaplanması dikkati çekti.

Geçen ay çekildiği belirtilen fotoğrafta, gökyüzünün biraz karanlık olduğu görülürken, bunun Mars'ın atmosferinde hala toz bulunduğuna işaret ettiği belirtildi.

Gece gündüz çalışan nükleer bataryaya sahip Curiosity, güneş ışınlarının yoksunluğundan etkilenmiyor.

NASA'nın Mars'ta güneş enerjisiyle çalışan diğer gezginci robotu Opportunity ile ise haziran ayından bu yana irtibat kurulamıyor.

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Curiosity fotoğraf NASA

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