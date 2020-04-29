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NASA'dan açıklama: Teğet geçti!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 2.4 kilometre çapındaki 1998 ORR adlı asteroidin bu gün gezegenimize yakın bir bölgeden geçeceğini duyurmuştu. 1998 OR2 gezegenimizi teğet geçerek uzay boşluğundaki yolculuğuna devam etti.

NASA'dan açıklama: Teğet geçti!

Geçtiğimiz dönemde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda.

Guardian'da yer alan habere göre, NASA çalışanları göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıklamıştı.

Göktaşı gezegenimizin 6.4 milyon kilometre yakınından geçip uzay boşluğundaki rotasına devam etti.

1998 OR2 bugün Türkiye saati ile sabah saat 08:00’de gezegenimize en yakın konumuna geldi.

Virtual Telescope Project tarafından elde edilen bu kare göktaşının bugüne kadar çekilen ilk karesi olarak açıklanmıştı.

NE KADAR HAZIRILIKLIYIZ?

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

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