HABER

NASA'dan Hubble Uzay Teleskobu ile ilgili açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2018 00:49 | Son Güncelleme

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, uzay boşluğunda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarklarından birinde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından bilim gözlemlerine yeniden başladı.

NASA'dan Hubble Uzay Teleskobu ile ilgili açıklama!

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, mühendisler, 5 Ekim'de denge çarklarından birinde meydana gelen arızanın ardından, teleskobun arıza yapan denge çarkını yedek denge çarkıyla değiştirmek üzere çalışmalar yürüttü.

Devreye sokulan ilk denge çarkı, olması gerekenden yüksek dönüş değerleri verdiğinden, ekip, teleskobu uyku moduna almak zorunda kaldı.

BİLİM OPERASYONUNA YENİDEN BAŞLADI

Mühendisler, ikinci yedek denge çarkını, devreye sokmadan önce, çeşitli dönüş manevralarında ve operasyon modlarında test etti. Testlerin başarılı olmasının ardından teleskop, cuma günü bilim operasyonlarına yeniden başladı.

Hubble'ın 3 no'lu Geniş Alan Kamerası, dün, "DSF2237B-1-IR" adlı yıldız üreten galaksiyi kızılötesi dalga boyunda kayda aldı.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor. (AA)

PARTNERDünyayı şaşkına çeviren görüntü!Dünyayı şaşkına çeviren görüntü!
Soğuk Savaş'tan Bu Yana En Büyük NATO TatbikatıSoğuk Savaş'tan Bu Yana En Büyük NATO Tatbikatı
Örsek: ‘İzlemedeyiz Derneği Faaliyet Alanını Genişletiyor’Örsek: ‘İzlemedeyiz Derneği Faaliyet Alanını Genişletiyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA Hubble Hubble Uzay Teleskobu uzay hubble arıza

En Çok Okunan Haberler

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

ABD'de sinagoga silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Washington Post Editörü Attiah: Türkiye inanılmaz güzel bir iş çıkardı!

Washington Post Editörü Attiah: Türkiye inanılmaz güzel bir iş çıkardı!

İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Gazze'yi vuruyor

İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Gazze'yi vuruyor

Merkel'den Suudi Arabistan'a rest: Artık silah göndermeyeceğiz

Merkel'den Suudi Arabistan'a rest: Artık silah göndermeyeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.