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NASA duyurdu! James Webb ilk kez tespit etti

27.06.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, ilk kez James Webb uzay teleskobuyla uzayda ‘Methyl Cation’ olarak bilinen karbon molekülü tespit edildiğini duyurdu.

NASA duyurdu! James Webb ilk kez tespit etti

NASA'dan yapılan açıklamada, bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekibin, ilk kez NASA'nın James Webb uzay teleskobuyla uzayda yeni bir karbon bileşiği tespit ettiği belirtildi.

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"PROTOGEZEGEN DİKSLİ GENÇ BİR YILDIZ SİSTEMİNDE SAPTANMIŞTIR"

Açıklamada, "Methyl Cation (CH3+) olarak bilinen molekül, daha karmaşık karbon bazlı moleküllerin oluşumuna yardımcı olması nedeniyle önemlidir. Methyl Cation, Orion Nebulası'nda yaklaşık 1.350 ışık yılı uzaklıkta bulunan d203-506 olarak bilinen protogezegen diskli genç bir yıldız sisteminde saptanmıştır” denildi.

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Bilinen tüm yaşamın temellerini oluşturması nedeniyle hem Dünya’da yaşamın nasıl geliştiğini hem de evrenin başka bir yerinde potansiyel olarak nasıl gelişebileceğini anlamaya çalışan bilim insanları için karbon bileşiklerinin özellikle ilgi çektiği ifade edilen açıklamada, Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi'nden bilim ekibinin bir üyesi olan Marie Aline Martin Drumel’in ifadelerine de yer verildi. Drumel, “Bu tespit, yalnızca Webb'in inanılmaz hassasiyetini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda CH3+'nın (methyl cation) yıldızlararası kimyada varsayılan merkezi önemini de doğruluyor" dedi.

Kaynak: DHA

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NASA James Webb Uzay Teleskobu

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