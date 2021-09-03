NASA elektrikli uçan taksiyi test etmeye başladı!

Uçan taksilerle yolculuk edeceğimiz günler çok da uzakta değil. Çünkü birçok firma, uçan hava araçları üretmek konusunda epey bir yol katetti. Hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız." ifadesini kullanmış ve tabiri caizse uçan taksilerin günlük hayatın bir parçası haline geleceğini belirtmişti. Ancak uçan taksiler sadece bizlerin gündeminde de değil. Bu konuda Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Uzay Dairesi'nin (NASA) önemli bir çalışması var.

NASA'DAN BİR İLK

NASA, özel çalışması kapsamında Joby Aviation şirketinin tamamen elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağıyla (eVTOL) uçuş testlerine başladığını duyurdu. NASA internet sitesinden yaptığı açıklamada, çalışmanın bir parçası olarak ilk kez bir eVTOL uçağını test ettiğini belirtti.

NASA'nın amacı ise gelecekte ticari olarak yolcu hizmeti vermesi amaçlanan Joby Aviation'ın eVTOL uçağından veri toplamak. Ekip, aracın nasıl hareket ettiği, nasıl ses çıkardığı ve aracın kontrolörlerle nasıl iletişim kurduğu hakkında bilgi toplamayı da planlamış durumda.

Her yönüyle dikkat çekici olan bu test, 10 Eylül'e kadar sürecek. NASA elde ettiği veriler ışığında, Joby Aviation'ınki gibi elektrikli uçan taksilerle ilgili düzenlemeler için ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) yardımcı olacak.

UÇAN TAKSİ İÇİN 2023'Ü HEDEFLİYOR

Joby Aviation, 241 kilometrelik menzile ve 321 kilometrelik azami hıza sahip olan elektrikli uçan taksisinin 2023'te FAA'dan sertifika almasını hedefliyor.

