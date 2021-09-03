HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NASA elektrikli uçan taksiyi test etmeye başladı!

NASA elektrikli uçan taksiyi test etmeye başladı!

03.09.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kısa süre önce halka açılan Joby Aviation şirketi ile, uçan taksi test uçuşlarını başlattı. NASA'nın amacı ise uçağı çalışırken gözlemlemek ve veri toplamak.

NASA elektrikli uçan taksiyi test etmeye başladı!

Uçan taksilerle yolculuk edeceğimiz günler çok da uzakta değil. Çünkü birçok firma, uçan hava araçları üretmek konusunda epey bir yol katetti. Hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız." ifadesini kullanmış ve tabiri caizse uçan taksilerin günlük hayatın bir parçası haline geleceğini belirtmişti. Ancak uçan taksiler sadece bizlerin gündeminde de değil. Bu konuda Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Uzay Dairesi'nin (NASA) önemli bir çalışması var.

NASA'DAN BİR İLK

NASA, özel çalışması kapsamında Joby Aviation şirketinin tamamen elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağıyla (eVTOL) uçuş testlerine başladığını duyurdu. NASA internet sitesinden yaptığı açıklamada, çalışmanın bir parçası olarak ilk kez bir eVTOL uçağını test ettiğini belirtti.

Uçan araba AirCar, ilk şehirlerarası uçuşunu başarıyla tamamladıUçan araba AirCar, ilk şehirlerarası uçuşunu başarıyla tamamladı

NASA'nın amacı ise gelecekte ticari olarak yolcu hizmeti vermesi amaçlanan Joby Aviation'ın eVTOL uçağından veri toplamak. Ekip, aracın nasıl hareket ettiği, nasıl ses çıkardığı ve aracın kontrolörlerle nasıl iletişim kurduğu hakkında bilgi toplamayı da planlamış durumda.

Ünlü şirketlerden uçan araba adımı!Ünlü şirketlerden uçan araba adımı!

Her yönüyle dikkat çekici olan bu test, 10 Eylül'e kadar sürecek. NASA elde ettiği veriler ışığında, Joby Aviation'ınki gibi elektrikli uçan taksilerle ilgili düzenlemeler için ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) yardımcı olacak.

UÇAN TAKSİ İÇİN 2023'Ü HEDEFLİYOR

Joby Aviation, 241 kilometrelik menzile ve 321 kilometrelik azami hıza sahip olan elektrikli uçan taksisinin 2023'te FAA'dan sertifika almasını hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
İşini kaybetti, hiç konuşmadan fenomen olduİşini kaybetti, hiç konuşmadan fenomen oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.