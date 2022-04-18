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NASA, insanları uzaya ışınladı! "Holoport" edildiler

18.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işınlanma NASA'nın eliyle gerçeğe dönüştü. NASA, Ekim 2021'de, tarihte ilk kez astronotlarla istişarelerde bulunmak için tıp uzmanlarını dünyadan uzaya “holoport” ettiğini açıkladı. Bu tam bir ışınlanma olmasa da teknolojinin geldiği seviyeyi açıkça gösterdi.

NASA, insanları uzaya ışınladı! "Holoport" edildiler

Işınlanma insanlığın en büyük hayallerinden biri. A noktasından B noktasına ışınlanarak gitmek için şimdilik bir herhangi bir teknoloji geliştirilmiş değil. Ancak NASA'nın Ekim 2021'de yaptığını açıkladığı şey, ışınlanmaya en yakın şey gibi görünüyor.

NASA İNSANLARI UZAYA "HOLOPORT" ETTİ

NASA, geçtiğimiz günlerde paylaştığı açıklamasında Ekim 2021'de tarihte ilk kez insanları dünyadan uzaya "holoport" (holo ışınlama) ettiğini duyurdu. Yani NASA, insanların hologramlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na ışınladı. Bu da yaygın olarak bir ışınlanma örneği olarak gösterildi. Tabii bu tam olarak bildiğimiz türden bir ışınlanma değildi. Hologram görüntüleri ve sesleri Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştırıldı.

NASA'nın holoport ettiği kişiler arasında NASA uçuş doktoru Dr. Josef Schmid, AEXA Aerospace CEO’su Fernando De La Pena Llaca ve ekipleri vardı. Onlar, Dünya'dan uzaya “holoport” edilen ilk insanlar oldu.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, uzay istasyonunun ortasında Dr. Josef Schmid ve De La Pena'nın canlı 3D görüntüleri ile iki yönlü bir görüşme gerçekleştirdi.

NASA

Bu görüşmenin gerçekleşmesi için Microsoft'un Hololens Kinect kamerası ve AEXA tarafından geliştirilmiş özel yazılım ile donatılmış bir bilgisayar kullanıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na hologramı yansıtılan ekipteki doktorlardan biri olan NASA uçuş doktoru Dr. Josef Schmid yaptığı açıklamada, "Bu, çok uzak mesafelerde insan iletişimi için tamamen yeni bir yol" dedi.

VIP KONUKLAR KULLANACAK

NASA, bu tür iletişim teknolojisini gelecekteki görevlerde daha kapsamlı bir şekilde kullanmayı planlıyor. NASA, ayrıca bu teknolojiyi özel tıbbi, psikiyatrik ve aile toplantıları ile VIP'lerin uzay istasyonuna konuk olup astronotları ziyaret etmeleri için kullanacaklarını da söylüyor.

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