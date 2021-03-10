NASA'nın 20 yılın en iyileri listesinde Van Gölü de yarışıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı.

‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Fotoğtafı astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çekmişti.

Yarışmanın formatına göre ikili gruplar halinde seçilen fotoğraflar arasında katılımcıların seçim yapması gerekiyor.

Van Gölü fotoğrafı, Tayland ve Kamboçya'nın sarı ve yeşil ışıklarının yansıtıldığı fotoğrafla yarışıyor.

The Earth Observatory'de düzenlenen yarışma 15 Mart'a kadar devam edecek.

