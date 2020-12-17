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NASA'nın Ay programına Kanadalı bir astronot da katılacak

17.12.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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NASA'nın Ay programına Kanadalı bir astronot da katılacak

NASA'nın 2023 yılında gerçekleştireceği Ay programına Kanadalı bir astronotun da katılacağı açıklandı.

Kanada İnovasyon, Bilim ve Endüstri Bakanı Navdeep Bains, düzenlediği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Kanadalı bir astronotun da NASA'nın Ay programı kapsamına alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını söyledi.

'TÜM GÖZLER GÖKYÜZÜNE BAKACAK'

Bakan Navdeep Bains, "Astronotlarımızdan biri, Ay'ın etrafında seyahat eden ilk Kanadalı olurken tüm gözler gökyüzüne bakacak. Kanada, Apollo görevlerinden bu yana ilk mürettebatlı Ay görevinde ABD'ye katılacak. Bu, Kanada'yı, ABD'den sonra derin uzayda astronotu olan ikinci ülke yapacak." dedi.

ASTRONOTLAR AY YÜZEYİNE İNMEYECEK

NASA, Artemis ismini verdiği program kapsamında, 2023 yılında Ay'a uzay aracı göndereceğini açıklamıştı.

Kanada'nın NASA programlarında görev alan halen dört aktif astronotu bulunuyor. Bakan Navdeep Bains, Artemis programına katılacak astronotun ismini açıklamazken, astronotların Ay yüzeyine inmeyeceklerini, sadece keşif çalışması yapacaklarını duyurdu.

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Artemis programı, Ay'ın keşfi ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevleri mümkün kılmak için Ay yüzeyine yeni bir uluslararası uzay istasyonu kurma gibi amaçları kapsıyor.

(AA)

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