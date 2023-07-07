NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu görüntüledi! Bilinen "en yaşlı süper kütleli kara delik"

NASA'nın internet sitesindeki haberinde, CEERS 1019 galaksisinin merkezindeki keşfedilen en yaşlı kara deliğin, büyük patlamadan 570 milyon yıl sonra şekillendiği ve güneşin 9 milyon katı kütleye sahip olduğu aktarıldı.

James Webb Uzay Teleskobu ile edinilen yeni görüntülerde, büyük patlamadan 470 ve 675 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki galaksi daha tespit edildi.

Araştırmacıların söz konusu iki galaksinin merkezindeki kara delikleri incelemeye devam ettiği ve CEERS 1019 galaksisine konumlanan "en yaşlı süper kütleli kara deliğin" kısa süre içerisinde rekorunu kaybedebileceği ifade edildi.

Araştırmaya liderlik eden Steven Finkelstein, yeni keşfedilen kara deliklerin, James Webb Uzay Teleskobu'ndan önce diğer teleskoplarda sıradan galaksiler gibi göründüğünü söyledi.



(Fotoğraf kaynağı: NASA)

James Webb Uzay Teleskobu'nun CEERS araştırması kapsamında teleskopla alınan kızılötesi görüntüler ve spektrum verileri birleştirilerek erken evrenin haritası çıkarılıyor.

Söz konusu keşif öncesinde tespit edilen en yaşlı kara deliklerin, büyük patlamadan 1 milyar yıl sonra oluştuğu saptanmıştı. (AA)

