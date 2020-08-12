HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NASA’nın Jüpiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu: Pizza gezegeni

NASA’nın Jüpiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu: Pizza gezegeni

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 19:55 | Son Güncelleme

NASA, Jüpiter'in Kuzey Kutbu'nda dönen kırmızı siklonların görüntüsünü paylaştı. Fotoğraf, binlerce sosyal medya kullanıcısı bir tür pizzaya benzetildi.

NASA’nın Jüpiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu: Pizza gezegeni

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Juno uzay aracı 2011'den beri Jüpiter üzerinde keşif yapıyor. Keşif aracınna bağlı James Webb Uzay Teleskobu, üç gün önce gezegenin kuzey kutbunda dönen siklonların ayrıntılı bir fotoğrafını gönderdi. Juno, Jüpiter'in yörüngesinde dolanırken NASA'nın gözü oldu, ancak ajans, daha ayrıntılı keşifler yapma umuduyla gezegeni gözlemleyecek güçlü James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanmaya hazır olduğunu söz konusu fotoğraf ile kanıtlamış oldu.

NASA’dan bilim insanları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Jüpiter o kadar parlak ve Webb'in enstrümanları o kadar hassas ki, hem parlak gezegeni hem de onun soluk halkalarını ve aylarını gözlemlemek, Webb'in yenilikçi teknolojisinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair mükemmel bir test olacak” ifadelerini kullandı.

Jüpiter'in kutuplarını çevreleyen şiddetli fırtınaların ayrıntılı bir şekilde görüldüğü fotoğrafı İnstagram hesabından paylaşan NASA, “Juno aracı, Jupiter’in kutuplarındaki siklon görüntülerini keşfetti. James Webb uzay teleskobu, Jüpiter'in kutup bölgesinin atmosferini inceleyecek ve gezegendeki rüzgarları, bulut parçacıklarını, gaz bileşimini ve sıcaklığı ölçerek geçmiş gözlemlerde mümkün olandan çok daha fazla ayrıntı sağlayacak” denildi.

NASA

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: PİZZA GEZEGENİ

Öte yandan, 1 milyon 500 bini aşkın kullanıcı tarafından beğenilen Jupiter’in kızılötesi fotoğrafı bir anda gündeme oturdu. Binlerce kullanıcı gezegendeki siklonları bir İtalyan pizzası olan pepperoniye benzetti. Kullanıcılar, fotoğraf hakkında, “Pizza gezegeni”, “Bu pepperoni değil mi?”, “Yasak pizza”, “Yanmış pizza bi görünüyor” yorumlarını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp... Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp...
Lübnan Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Patlamadan iki hafta önce...Lübnan Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Patlamadan iki hafta önce...
Deniz börülcesi: Faydaları nelerdir?Deniz börülcesi: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’

Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’

Erdoğan Cumhur İttifakı'na mı davet etti?

Erdoğan Cumhur İttifakı'na mı davet etti?

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı

4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Diğer Haberler
Lübnan Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Patlamadan iki hafta önce...

Lübnan Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Patlamadan iki hafta önce...

Miçotakis'ten 'acil' koduyla ulusa sesleniş! Türkiye'yle gerilim...

Miçotakis'ten 'acil' koduyla ulusa sesleniş! Türkiye'yle gerilim...

Almanya'da endişelendiren vaka artışı! Mayıs ayından bu yana en yüksek rakam...

Almanya'da endişelendiren vaka artışı! Mayıs ayından bu yana en yüksek rakam...

Çin’de bir aile bebeklerini erkek doğmadığı için ölüme terk etti

Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar

Ukrayna’da kıskançlık kavgası kanlı bitti

Kıskançlık kavgası kanlı bitti! Kameralar anbean kaydetti

Dört gözü, iki ağzı var! Çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Dört gözü, iki ağzı var! Görenleri şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.