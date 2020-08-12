NASA’nın Jüpiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu: Pizza gezegeni

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Juno uzay aracı 2011'den beri Jüpiter üzerinde keşif yapıyor. Keşif aracınna bağlı James Webb Uzay Teleskobu, üç gün önce gezegenin kuzey kutbunda dönen siklonların ayrıntılı bir fotoğrafını gönderdi. Juno, Jüpiter'in yörüngesinde dolanırken NASA'nın gözü oldu, ancak ajans, daha ayrıntılı keşifler yapma umuduyla gezegeni gözlemleyecek güçlü James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanmaya hazır olduğunu söz konusu fotoğraf ile kanıtlamış oldu.

NASA’dan bilim insanları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Jüpiter o kadar parlak ve Webb'in enstrümanları o kadar hassas ki, hem parlak gezegeni hem de onun soluk halkalarını ve aylarını gözlemlemek, Webb'in yenilikçi teknolojisinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair mükemmel bir test olacak” ifadelerini kullandı.

Jüpiter'in kutuplarını çevreleyen şiddetli fırtınaların ayrıntılı bir şekilde görüldüğü fotoğrafı İnstagram hesabından paylaşan NASA, “Juno aracı, Jupiter’in kutuplarındaki siklon görüntülerini keşfetti. James Webb uzay teleskobu, Jüpiter'in kutup bölgesinin atmosferini inceleyecek ve gezegendeki rüzgarları, bulut parçacıklarını, gaz bileşimini ve sıcaklığı ölçerek geçmiş gözlemlerde mümkün olandan çok daha fazla ayrıntı sağlayacak” denildi.